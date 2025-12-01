دو کودک ۸ و ۱۱ ساله که تنها برای گرم‌کردن خانه و کمک به پدر معلولشان هیزم جمع می‌کردند، با حمله پهپاد‌های اسرائیلی در بنی‌سهیله شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظامیان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دو برادر خردسال فلسطینی ۱۱ و ۸ ساله را در جنوب غزه، در حالی که برای پدر معلولِ روی ویلچرشان هیزم جمع می‌کردند، به شهادت رساندند. پس از آن ارتش جنایتکار این رژیم تروریستی مدعی شد این دو کودک «دو مظنون که تهدید فوری ایجاد می‌کردند» بوده‌اند و به همین دلیل «از بین برده شدند».

این حمله روز شنبه و با هدف‌گیری پهپادی در شهر بنی‌سهیله، در شرق خان‌یونس در جنوب غزه انجام شد.

منابع محلی تایید کردند که پهپاد‌های اسرائیلی بمبی را در نزدیکی مدرسه الفارابی، که محل اسکان خانواده‌های آواره است، پرتاب کردند و دو کودک، جُمعه ۸ ساله و فادی تامر ابو عسی ۱۱ ساله را به قتل رساندند.

این حمله در پشت «خط زرد» موسوم، یعنی خطی مبهم و نامرئی که مناطق تحت کنترل نیرو‌های اشغالگر را از بخش‌هایی از غزه جدا می‌کند و رژیم تروریستی اسرائیل از طریق آن همچنان حدود ۵۰ درصد منطقه را کنترل می‌کند، صورت گرفت.

منابع افزودند که این دو برادر حتی از وجود چنین خط نامرئی‌ای اطلاع نداشتند. به گفته اعضای خانواده، آنها برای پدر مجروحشان که روی ویلچر است، هیزم جمع می‌کردند.

عموی کودکان به رسانه‌های محلی گفت: «آن‌ها کودک‌ان، چه کرده‌اند؟ نه موشکی دارند و نه بمبی. فقط برای پدرشان رفته بودند چوب جمع کنند تا بتواند آتش روشن کند.»

با این حال، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای در شبکه ایکس ادعا کرد که «دو مظنون در فعالیت‌های مشکوک درگیر بودند» و «تهدیدی فوری ایجاد می‌کردند» و بنابراین «از بین برده شدند».

این جنایت موجی از خشم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت؛ کاربران حامی فلسطین تصویر دو کودک را همراه با سن آنها منتشر کردند تا ماهیت قربانیان را برجسته کنند.

یکی از کاربران نوشت: «اسرائیل آنها را تروریست نامید؛ همان برچسبی که همیشه به فلسطینی‌هایی می‌زند که فقط تلاش می‌کنند از نسل‌کشی‌ای که اسرائیل بر آنها تحمیل کرده، جان سالم به در ببرند.»

این حمله در حالی رخ داد که توافق آتش‌بس از ۱۰ اکتبر اجرایی شده و رژیم تروریستی اسرائیل تاکنون بیش از ۵۹۰ بار آن را نقض کرده است. طبق اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه در روز یکشنبه، حدود ۳۵۷ غیرنظامی در پی این نقض‌ها شهید و ۹۰۳ نفر زخمی شده‌اند که اکثریت آنها را کودکان، زنان و سالمندان تشکیل می‌دهند.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: کودکان فلسطینی ، آتش بس غزه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
لعنت بر اسرائیل و نتانیابو و آل یهود که هیچی از انسانیت در ذاتشان نیست و تبدیل به یک جانی خونخوار شدن و آه هیچ مظلومی نابودشون نمیکنه. خدایا مگه چقدر صبر داری آرزوی سقط شدن نتانیاهو رو دارم هرچه زودتر انشاالله خبر سقط شدن نتانیاهو رو بشنوم الهی آمین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۷:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
شیطان روی زمین اسرائیل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند
شهادت مبارک باد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
لعنت به صهیونیستهای کودک کش
۰
۰
پاسخ دادن
