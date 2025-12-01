با دستیابی متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان به فناوری تولید افزودنی جدید برای پلیمرهای رندوم (PPR)، نیاز کشور به واردات این ماده برطرف شد و سالانه دست‌کم ۵۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی  - پویا فریدونی عضو تیم یک شرکت دانش بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما در حوزه تولید کامپاند‌های پلیمری برای صنایع مختلف ازجمله خودرو، لوله‌سازی و لوازم خانگی فعالیت و تلاش کرده است با طراحی ترکیب‌های نوآورانه، هم نیاز صنایع داخلی را برطرف کند و هم وابستگی کشور را به واردات مواد اولیه کاهش دهد. دستیابی متخصصان این شرکت به فناوری تولید افزودنی جدیدی برای پلیمر‌های رندوم (PPR). این پلیمر‌ها با بهبود مقاومت در برابر دما و فشار، موجب کاهش مصرف مواد اولیه، افزایش دبی جریان آب و صرفه‌جویی ارزی قابل توجه در صنعت لوله‌سازی کشور می‌شوند.

او افزود : تا پیش از تولید این افزودنی در داخل، نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شد که هزینه بالایی داشت. با بومی سازی این فناوری، می‌توان سالانه حداقل ۵۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های آینده به بیش از یک میلیون دلار برسد.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
خبرهای مرتبط
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
رونمایی از دستگاه هوشمند ایرانی اندازه‌گیری زاویه تماس؛ رقیبی برای مدل‌های آلمانی و آمریکایی + فیلم
افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آخرین اخبار
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول