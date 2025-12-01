باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - پویا فریدونی عضو تیم یک شرکت دانش بنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما در حوزه تولید کامپاندهای پلیمری برای صنایع مختلف ازجمله خودرو، لولهسازی و لوازم خانگی فعالیت و تلاش کرده است با طراحی ترکیبهای نوآورانه، هم نیاز صنایع داخلی را برطرف کند و هم وابستگی کشور را به واردات مواد اولیه کاهش دهد. دستیابی متخصصان این شرکت به فناوری تولید افزودنی جدیدی برای پلیمرهای رندوم (PPR). این پلیمرها با بهبود مقاومت در برابر دما و فشار، موجب کاهش مصرف مواد اولیه، افزایش دبی جریان آب و صرفهجویی ارزی قابل توجه در صنعت لولهسازی کشور میشوند.
او افزود : تا پیش از تولید این افزودنی در داخل، نیاز بازار از طریق واردات تأمین میشد که هزینه بالایی داشت. با بومی سازی این فناوری، میتوان سالانه حداقل ۵۰۰ هزار دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کرد و پیشبینی میشود این رقم در سالهای آینده به بیش از یک میلیون دلار برسد.
جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.