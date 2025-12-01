باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی منیر قیدی، به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (سلامالله علیها) و همچنین روز تکریم مادران و همسران شهدا، چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
این فیلم روایتگر خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد و ...
ثریا قاسمی، طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان، صابر ابر، فریما کهنموئی، گیتی قاسمی، معصومه بیگی، علیرضا داوری و علیرضا پریشانی در ویلاییها نقش آفرینی کردهاند.
گفتنی است فیلم سینمایی «ویلایی ها» پنج شنبه ۱۳ آذر ماه در ساعتهای ۳ و ۱۱ باز پخش خواهد شد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما