معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به آخرین وضعیت آنفلوآنزا در کشور، سنین ۵ تا ۱۴ سال را بیشترین گروه در معرض خطر سویه جدید این بیماری خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رئیسی درباره وضعیت آنفلوآنزا در کشور اظهار کرد: ۷ استان تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زاهدان، اصفهان، همدان و قزوین بیشترین میزان شیوع آنفلوآنزا را دارند.

او با بیان اینکه شیوع بیماری در برخی استان‌ها پایین است، توضیح داد: اگرچه شیوع بیماری در برخی استان‌ها پایین است، اما باید بدانیم که این استان‌ها هم در امان نیستند. اگر استان‌هایی که شیوع بیماری در آن پایین است نکات بهداشتی را رعایت نکنند نیز درگیر و گرفتار بیماری می‌شوند.

معاون وزیر بهداشت گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران، کمترین میزان ابتلا به آنفلوآنزا را دارند. اما سویه جدید بیماری که H۳N۲ است باعث افزایش سرایت پذیری و سرعت انتشار بیماری شده است.

رئیسی درباره گروه هدف ویروس H۳N۲ توضیح داد: افراد ۵ تا ۱۴ ساله، گروه هدف اصلی این ویروس محسوب می‌شوند. من از خانواده‌ها درخواست می‌کنم که نسبت به مراقبت افراد ۵ تا ۱۴ ساله اقدام کنند. اگر این افراد دارای علائم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند، در خانه بمانند و در مدارس و در جمع حاضر نشوند.

او ادامه داد: همچنین افراد ۵ تا ۱۴ ساله که به آنفلوآنزا مبتلا نشده‌اند در صورت حضور در مکان‌های عمومی مانند مترو و اتوبوس از شانس بالای ابتلا به بیماری برخوردار هستند؛ بنابراین در ارتباط با بیماری آنفلوآنزا بسیار اهمیت دارند.

معاون وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرده که در صورت شیوع بیماری، با همکاری استانداری‌های هر استان و همکاری آموزش‌وپرورش نسبت به تعطیلی موقت مدارس اقدام کنند. اگر میزان بیماری از یک درصد خاص افزایش یابد، تعطیلی موقت مدارس بهترین راهکار است.

او با بیان اینکه طی سه تا چهار هفته آینده با اوج بیماری مواجه هستیم، توضیح داد: با توجه به اینکه با اوج بیماری در سراسر کشور طی سه چهار هفته آینده مواجه هستیم، رعایت نکات بهداشتی بسیار ضروری است. نکات بهداشتی مانند اجتناب از روبوسی، دست‌دادن، بغل کردن و حضور در جمع است.

رئیسی درباره تاثیر سرم‌تراپی برای آنفلوآنزا گفت: اگر بیمار دارای اختلال دستگاه گوارش، اسهال شدید و کم‌آبی شود، تزریق سرم با تجویز پزشک هیچ منعی ندارد. نکته مهم و اساسی این است که آنتی‌بیوتیک نباید برای درمان بیماری استفاده شود؛ مگر اینکه پزشک تشخیص دهد.

او گفت: مردم باید بدانند که آنتی‌بیوتیک هیچ تاثیری برای درمان این ویروس ندارد. خوشبختانه، درمان این ویروس در کشور در دسترس است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. من از مردم درخواست می‌کنم که از مصرف خودسرانه هرگونه دارو برای درمان این بیماری اجتناب کنند.