طب سنتی راهکاری مناسب برای مقابله با نفخ ارائه کرده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0633\u06a9\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0634\u0627\u0647\u060c \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0648 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u0641\u062e \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n