یک شرکت دانش‌بنیان پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده که قادر است کلیه تکالیف مالیاتی کسب‌وکارها را مدیریت کند، مشاوره مالیاتی ارائه دهد و اطلاعات را مستقیماً به سامانه‌های رسمی ارسال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سهیل ترکاشوند عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پلتفرمی طراحی کرده‌ایم که امکان انجام کلیه امور مالیاتی کسب و کار‌ها را فراهم می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان یک چت‌بات تخصصی مالیاتی عمل می‌کند. این پلتفرم علاوه بر ارائه مشاوره مالیاتی، امکان ارسال اطلاعات به سامانه‌های رسمی مالیاتی را نیز دارد و به ویژه برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط که به دنبال تسهیل انجام تکالیف مالیاتی خود هستند، طراحی شده است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید. 

