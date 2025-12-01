باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سهیل ترکاشوند عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پلتفرمی طراحی کرده‌ایم که امکان انجام کلیه امور مالیاتی کسب و کار‌ها را فراهم می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان یک چت‌بات تخصصی مالیاتی عمل می‌کند. این پلتفرم علاوه بر ارائه مشاوره مالیاتی، امکان ارسال اطلاعات به سامانه‌های رسمی مالیاتی را نیز دارد و به ویژه برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط که به دنبال تسهیل انجام تکالیف مالیاتی خود هستند، طراحی شده است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.