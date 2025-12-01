روغن بابونه یک مسکن طبیعی برای رفع سردرد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدئو علی مظفرپور، پزشک و متخصص طب سنتی در مورد خواص شگفت انگیز دمنوش و روغن بابونه در درمان انواع سردرد صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می کنید.

۱۳:۴۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اصولاً..دردها ... عوامل مختلفی دارند...و . تجویز هر دارویی ..قبل از تشخیص علت درد...عملا خطر را تشدید می‌کند.
