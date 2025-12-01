باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز دوشنبه برای اولین بار از زمانی که درخواست عفو در محاکمه فساد طولانیمدت خود کرده بود، در دادگاه حاضر شد. این درخواست مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده و متحد نزدیک نتانیاهو قرار گرفته است.
سیاستمداران اپوزیسیون اعلام مخالفت کردهاند و برخی استدلال میکنند که هرگونه عفو باید مشروط به کنارهگیری نتانیاهو از سیاست و اعتراف به گناه باشد. دیگران گفتهاند که نخستوزیر باید قبل از درخواست هرگونه عفو، ابتدا انتخابات سراسری را که تا اکتبر ۲۰۲۶ برگزار میشود، فراخواند.
نفتالی بنت، نخستوزیر سابق، گفت که در صورت موافقت نتانیاهو برای کنارهگیری از سیاست «به منظور بیرون کشیدن اسرائیل از این آشفتگی»، از پایان دادن به محاکمه حمایت خواهد کرد.
بنت که در سال ۲۰۲۱ ائتلافی را رهبری کرد و نتانیاهو را از قدرت برکنار کرد، گفت: «به این ترتیب، میتوانیم این موضوع را پشت سر بگذاریم، متحد شویم و بازسازی کنیم.» نتانیاهو در انتخابات سال بعد پیروز شد.
نظرسنجیها نشان میدهد بنت در صورت کنارهگیری نتانیاهو، محتملترین فرد برای هدایت کابینه بعدی است.
نتانیاهو که بیشترین سابقه را در سمت نخست وزیری دارد در سال ۲۰۱۹ پس از سالها تحقیق، به اتهام رشوه، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد تحت تعقیب قرار گرفت. محاکمه وی در سال ۲۰۲۰ آغاز شد.
نخستوزیر بارها هرگونه اتهام را رد کرده و در درخواست عفو خود هیچ اعتراف به گناهی نکرده است. وکلای نتانیاهو اعلام کردهاند که او باور دارد روند قضایی، در صورت تکمیل، به تبرئه کامل ختم خواهد شد.
یک گروه کوچک از معترضان در خارج از جلسه دادگاه تلآویو روز دوشنبه جمع شدند، برخی از آنها لباس نارنجی زندان پوشیده و خواستار زندان رفتن نتانیاهو شدند.
ایلانا بارزیلی، یکی از معترضان خارج از دادگاه، گفت که معتقد است غیرقابل قبول است که نتانیاهو بدون اعلام جرم یا پذیرش هرگونه مسئولیتی، درخواست عفو کرده است.
در نامهای به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی که روز یکشنبه منتشر شد، وکلای نتانیاهو گفتند که حضور مکرر در دادگاه، توانایی نخستوزیر برای حکومت را مختل میکند. آنها گفتند که عفو همچنین برای همه خوب خواهد بود.
عفو در اسرائیل معمولاً تنها پس از پایان روند قضایی و محکومیت متهم اعطا شده است. هیچ سابقهای برای صدور عفو در میانه محاکمه وجود ندارد.
متحدان ائتلاف راستگرای نتانیاهو از درخواست او حمایت کردهاند. این درخواست دو هفته پس از آن مطرح شد که ترامپ در نامهای به هرتزوگ از وی خواست تا عفو نتانیاهو را در نظر بگیرد و پروندههای علیه او را «تعقیب قضایی سیاسی و غیرموجه» خواند.
در انتخابات اخیر، رقبای نتانیاهو پروندههای قضایی او را به یک موضوع محوری کمپین تبدیل کردهاند. بسیاری از نظرسنجیها نشان میدهد که ائتلاف او، که راستگراترین ائتلاف در تاریخ اسرائیل است، برای کسب کرسیهای کافی برای تشکیل کابینه بعدی با مشکل مواجه خواهد بود.
