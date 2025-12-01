باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر‌های ۹ شهید که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند به همراه یک مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه با انتشار آمار رسمی اعلام کرد که شمار کل شهدای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۰٬۱۱۲ شهید و ۱۷۰٬۹۸۶ مجروح رسیده است.

در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین تأکید شده که تعداد نامشخصی از شهدا هنوز زیر آوار‌ها و در معابر عمومی باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی و دفاع مدنی به دلیل موانع متعدد از جمله ادامه درگیری‌ها و محدودیت‌های امنیتی قادر به دسترسی به آنها نیستند.

همچنین بر اساس این گزارش، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون،۳۵۶ شهید و ۹۰۹ نفر مجروح ثبت شده است.

همچنین تعداد پیکر‌های بیرون کشیده شده از زیر آوار ۶۱۶ شهید هستند.

این آمار نشان‌دهنده ادامه روند خشونت‌ها و پیامد‌های انسانی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه است، حتی پس از اعلام آتش‌بس.

منبع: الجزیره