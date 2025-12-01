باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پاول دوروف، مدیرعامل و بنیانگذار تلگرام، از راهاندازی شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon خبر داد.
Globallookpress Cocoon (مخفف Confidential Compute Open Network) یک ابتکار زیرساختی غیرمتمرکز است که بلاکچین، هوش مصنوعی و رسانههای اجتماعی را با هم ترکیب میکند.
این سیستم جدید به گونهای طراحی شده است که به کاربران امکان میدهد بدون افشای دادههای حساس به ارائهدهندگان خدمات متمرکز، با عملکردهای هوش مصنوعی مانند خلاصهسازی و ترکیب پیام تعامل داشته باشند.
دوروف در کانال تلگرام خود نوشت: برنامه Cocoon اکنون فعال است.
دوروف خاطرنشان کرد که شبکه جدید پردازش اولین درخواستهای هوش مصنوعی از کاربران را آغاز کرده است.
دوروف تأکید کرد که قابلیتهای شبکه در هفتههای آینده گسترش خواهد یافت و اظهار داشت که کاربران تلگرام به بسیاری از ویژگیهای مبتنی بر هوش مصنوعی با ۱۰۰٪ حریم خصوصی دسترسی خواهند داشت.
منبع: RIA Novosti