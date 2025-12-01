مدیرعامل و بنیان‌گذار تلگرام، از راه‌اندازی شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پاول دوروف، مدیرعامل و بنیان‌گذار تلگرام، از راه‌اندازی شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon خبر داد.

Globallookpress Cocoon (مخفف Confidential Compute Open Network) یک ابتکار زیرساختی غیرمتمرکز است که بلاکچین، هوش مصنوعی و رسانه‌های اجتماعی را با هم ترکیب می‌کند.

این سیستم جدید به گونه‌ای طراحی شده است که به کاربران امکان می‌دهد بدون افشای داده‌های حساس به ارائه‌دهندگان خدمات متمرکز، با عملکرد‌های هوش مصنوعی مانند خلاصه‌سازی و ترکیب پیام تعامل داشته باشند.

دوروف در کانال تلگرام خود نوشت: برنامه Cocoon اکنون فعال است. 

دوروف خاطرنشان کرد که شبکه جدید پردازش اولین درخواست‌های هوش مصنوعی از کاربران را آغاز کرده است.

دوروف تأکید کرد که قابلیت‌های شبکه در هفته‌های آینده گسترش خواهد یافت و اظهار داشت که کاربران تلگرام به بسیاری از ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با ۱۰۰٪ حریم خصوصی دسترسی خواهند داشت.

منبع: RIA Novosti

برچسب ها: پاول دروف ، مؤسس تلگرام ، مدیرعامل تلگرام ، دوروف
خبرهای مرتبط
تلگرام ادعایش درباره ایران را پس گرفت
سه معمای حل نشده در پرونده پاول دوروف
غول ۱۷ ساله؛
دوروف چطور تلگرام را به یک پدیده اقتصادی-اجتماعی بزرگ تبدیل کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت جسمی و روند درمان رضا امیرخانی/ سطح هوشیاری پایین است
بازیگری ماه در آسمان ‌آخرین ماه پاییز/ طلوع ابرماه و همنشینی با مشتری
اولین نمایشگاه بین‌المللی هوش‌مصنوعی (aix) ایران برگزار می‌شود
عبور نمونه‌های آنفلوانزا مثبت از آستانه هشدار بالا
آلودگی هوا و خطری که پیش از تولد آغاز می‌شود!
ادامه پویش «من هم تست HIV می‌دهم» در کشور تا ۲۰ آذرماه
سنین ۵ تا ۱۴ سال در خطر سویه جدید آنفلوآنزا/ ادامه اوج بیماری تا ۴ هفته آینده
ضعف ناگهانی و اختلال حافظه، اثر حداقلی ماده تجاوز/ نوشیدنی با طعم غیرعادی را ننوشید
برنامه وزارت بهداشت برای کنترل HIV، سل و هپاتیت
رونمایی از دستگاه هوشمند ایرانی اندازه‌گیری زاویه تماس؛ رقیبی برای مدل‌های آلمانی و آمریکایی + فیلم
آخرین اخبار
رصد سومین منطقه بزرگ لکه خورشیدی مشاهده شده در سال جاری
چت‌بات هوش مصنوعی، امور مالیاتی کسب‌وکارها را ساده می‌کند+ فیلم
آیا شمردن گوسفندان واقعا کمک می‌کند تا سریع‌تر به خواب بروید؟
معرفی یک مسکن بی خطر برای سردرد + فیلم
صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با بومی‌سازی افزودنی نوآورانه PPR در صنعت لوله‌سازی+ فیلم
ترکیبی قدرتمند برای مقابله با نفخ + فیلم
عموم بیماران مبتلا به آنفلوانزا با درمان ساده خوب می‌شوند + فیلم
سنین ۵ تا ۱۴ سال در خطر سویه جدید آنفلوآنزا/ ادامه اوج بیماری تا ۴ هفته آینده
ادامه پویش «من هم تست HIV می‌دهم» در کشور تا ۲۰ آذرماه
رونمایی از دستگاه هوشمند ایرانی اندازه‌گیری زاویه تماس؛ رقیبی برای مدل‌های آلمانی و آمریکایی + فیلم
برنامه وزارت بهداشت برای کنترل HIV، سل و هپاتیت
آخرین وضعیت جسمی و روند درمان رضا امیرخانی/ سطح هوشیاری پایین است
تحریم دیگر تهدیدی برای زیست‌فناوری نیست؛ مانع اصلی، مسیر صادرات و انتقال ارز است + فیلم
اولین نمایشگاه بین‌المللی هوش‌مصنوعی (aix) ایران برگزار می‌شود
عبور نمونه‌های آنفلوانزا مثبت از آستانه هشدار بالا
ضعف ناگهانی و اختلال حافظه، اثر حداقلی ماده تجاوز/ نوشیدنی با طعم غیرعادی را ننوشید
آلودگی هوا و خطری که پیش از تولد آغاز می‌شود!
بازیگری ماه در آسمان ‌آخرین ماه پاییز/ طلوع ابرماه و همنشینی با مشتری
آیا دوش آب سرد همان فواید وان یخ را دارد؟
نسخه‌ای ارزان و کاربردی برای درمان جوش + فیلم
رونمایی وان‌پلاس از گوشی جدید خود با باتری بزرگ و قابلیت‌های عکاسی رقابتی
اسرار باد‌های فوق‌العاده جذاب زهره آشکار شد
یک راز غذایی که خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می‌دهد
برای نخستین بار پس از ۱۴ سال «آیفون ۱۷» اپل را دوباره به صدر جهان بازمی‌گرداند
پیش‌بینی یک فضانورد از وقوع نزاع شدید میان دولت‌ها برای تصاحب ماه
عادت ساده‌ای که یکی از علائم آلرژی فصلی را کاهش می‌دهد