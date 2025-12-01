مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور دما کاهش خواهد یافت .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت : امروز (دوشنبه) با فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف داشته باشیم.

وی ادامه داد: امشب از غلظت آلاینده‌های جوی در استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و سه شنبه در مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز کاسته می شود.

او با اشاره به‌ فعالیت جدید سامانه بارشی در روز سه شنبه گفت: امشب در برخی مناطق اصفهان، غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال غرب کشور، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

او بیان کرد:  روز چهارشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش هایی از مرکز و شمال شرق کشور و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد بارش باران و وزش باد شدید خواهیم بود.

وی افزود: روز پنجشنبه در برخی مناطق استان های ساحلی خزر و شمال شرق کشور و جمعه در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد.

او گفت: روز چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور دما کاهش خواهد یافت و دریای خزر مواج است.

وی افزود: امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۵ و کمترین دمای آن به پنج درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
احتمال تخلیه تهران منتفی است/ پایتخت تا ۱۵ آذر بدون بارش
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد:
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
کشور کم‌بارش‌ترین پاییز ۵۸ سال اخیر را سپری می‌کند/ موجودی سد‌ها به یک‌سوم ظرفیت رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
علت گرانی گوشت گوسفند مشخص شد/ قیمت جو از ۱۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است + فیلم
اجرای ماده ۵۰ بساط انحصار زمین را برمی‌چیند/ ماده ۵۰ قلب توسعه سکونتگاهی کشور است
آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از ۱۵ آذر ماه
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
تجارت ایران و چین؛ موتور محرک اقتصاد زیر سایه تحریم‌ها
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
آخرین اخبار
تغییرات بازار جهانی به سمت فروشگاه‌های آنلاین
کاهش موجودی پلتفرم‌های طلا به ۲ تن/ اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی مسئول صدور مجوز پلتفرم‌های طلا شد
کتاب‌هایی برای شروع کتابخوانی
استاندارد‌های خودرو تجدید نظر شد
کمبود مواد اولیه عامل اصلی کاهش توزیع قارچ
پرداخت ۲۶۴هزار فقره وام اجاره در ۶ ماه
برنامه ریزی برای تقویت تاب آوری کشور الزامی است
ایران سالهاست که به جز جنگ وخشونت از رژیم صهیونیستی چیزی ندیده است
خودرو‌های دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوخت‌گیری می‌کنند
بازار دام در رکود به سر می‌برد
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
اجرای مالیات بر سوداگری زمینه ساز شفافیت عدالت مالیاتی در کشور می‌شود
ظرفیت اجرای ۱۰۰ هزار موتورخانه هوشمند وجود دارد/تزریق روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری
افزایش سطح کشت به کشاورزان توصیه نمی‌شود
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از ۱۵ آذر ماه
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۰ هزارتومان
قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورزان به ۱۴۰ میلیون تومان رسید
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
سبحانیان: با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
۳۰ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شد/واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه بالا
۲۰ درصد درختان جنگل الیت دچار آسیب شد
پروژه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در مسیر احیاء و اجرا
کشاورزان با مشکل تامین سوخت رو‌به‌رو هستند
رشد ۲۰۰ درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر/ ۲۵۱ میلیون صرفه‌جویی در سوخت با ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی
۸۲ درصد خاک‌های کشور کمتر از یک درصد ماده آلی دارند+ فیلم
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
آتش سوزی جنگل ها، خاک آلی کشور را از بین برد+ فیلم