سکوی پخش برنامه «بازمانده» پس از انتشار ویدئوی بدون مجوز از ساترا توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار ویدیویی از مسابقه «بازمانده» بدون دریافت مجوز‌های لازم و همچنین بروز موارد توهین به نماد‌های ملی و میهنی در این مسابقه، فعالیت سکوی پخش این مسابقه متوقف شد.

توقیف سکو «بازمانده‌بین» بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نماد‌های ملی و پایبندی سکوی‌های صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، صورت گرفته است.

پیش‌تر عباس سیاح‌طاهری، معاون کاربران و تنظیم‌گران اجتماعی ساترا اعلام کرده بود مسابقه بازمانده و سکوی انتشار آن مجوز‌های لازم را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اخذ نکرده‌اند.

«بازمانده» که از ۲۲ آبان پخش خود را در سکوی مستقل «بازمانده بین» آغاز کرده، یک مسابقه متفاوت است. شرکت‌کنندگان در محیطی شبیه جزیره با منابع محدود آب و غذا، چالش‌های سختی را پشت سر می‌گذارند و در پایان هر قسمت، تنها یک نفر که موفق به مدیریت منابع شده، به عنوان برنده اعلام می‌شود.

مهران غفوریان و سیامک انصاری مجری‌های این برنامه هستند و با اجرای طنزآمیز خود، حال و هوای متفاوتی به برنامه می‌بخشند. برنامه بازمانده از نمونه خارجی مسابقه‌های نجات (Survivor) الهام گرفته و با بومی‌سازی، تلاش کرده تجربه‌ای ایرانی ارائه دهد. مدیریت منابع و همکاری میان شرکت‌کنندگان نقش اساسی دارد و کسی موفق است که بهترین عملکرد را در این زمینه داشته باشد.

در آخرین بخش‌هایی که از این مسابقه منتشر شده است، شرکت‌کنندگان به نماد‌های ایران باستان، از جمله پرنده «هما» و «درفش کاویانی» را با آجر هدف قرار دادند که این اقدام با انتقاد شدید کاربران مواجه شد.

منبع: روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی