باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره نحوه فعالیتهای آموزشی و اداری در روزهای سه شنبه ۱۱ آذر ماه، فعالیتهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ـ به جز ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در تمامی مقاطع بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
فعالیتهای اداری در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (بهجز واحدهای یادشده) نیز با حداقل حضور و به تشخیص مدیر مربوطه بهصورت دورکاری انجام میشود.
نحوه فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سایر استانها نیز براساس تصمیم استانداری هر استان تعیین خواهد شد.
همچنین امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی شهرهای استانهایی که فعالیتهای آموزشی آنها بهصورت مجازی اعلام شده است، لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
