باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ادعا کرد که مذاکرات بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، خطر افزایش فشار بر اوکراین برای دادن امتیازات را در پی دارد.

کالاس به خبرنگاران گفت: «می‌ترسم که تمام فشار بر طرف ضعیف‌تر وارد شود، زیرا این راه آسان‌تری برای متوقف کردن این جنگ است؛ وقتی اوکراین تسلیم شود.»

ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است سه‌شنبه در مسکو با پوتین دیدار کند. این دیدار پس از آن انجام می‌شود که نمایندگان واشنگتن با مذاکره‌کنندگان اوکراینی در فلوریدا نشستند.

اتحادیه اروپا تا حد زیادی توسط ایالات متحده در تلاش اخیر ترامپ برای پایان دادن به جنگ کرملین در اوکراین به حاشیه رانده شده است که این امر، نگرانی‌ها از یک توافق نامتوازن را برانگیخته است.

اوکراین پس از آنکه مدعی شد طرح اولیه آمریکا به شدت به نفع روسیه بوده، درگیر مذاکراتی با واشنگتن برای تدوین یک طرح صلح احتمالی شده است.

کالاس تأکید کرد که هفته آینده می‌تواند در تلاش‌های دیپلماتیک «حساس» باشد، اما اصرار داشت که روسیه هیچ نشانه واقعی از تمایل به صلح نشان نداده است.

او پس از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «در این جنگ یک مهاجم و یک قربانی وجود دارد. وظیفه ما این است که هر کاری می‌توانیم برای حمایت از قربانی انجام دهیم و مهاجم را پاداش ندهیم.»

او مجدداً خواستار توافق اتحادیه اروپا بر سر یک وام عظیم جدید برای اوکراین شد که از طریق دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین مالی شود. این طرح در حال حاضر به دلیل مخالفت بلژیک، بازیگر کلیدی، متوقف شده است.

کالاس گفت: «تأمین مالی چندساله می‌تواند تحولی در دفاع اوکراین ایجاد کند. این قطعاً موضع اروپا در مقابل مسکو را تقویت خواهد کرد. این بسیار واضح است. ما باید در این مسیر پیش برویم.»

ویتکاف و عمروف در فلوریدا گفت‌و‌گو کردند

بر اساس گزارش منابع ارشد به خبرگزاری فرانسه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه، روز دوشنبه بار دیگر با رستم عمروف، وزیر امنیت ملی و مذاکره‌کننده اوکراین، در فلوریدا دیدار کرد. این منابع تأیید کردند که «عمروف و ویتکاف اکنون بار دیگر در حال ملاقات هستند» و خاطرنشان کردند که «هنوز پرسش‌هایی» درباره ابتکار عمل به رهبری آمریکا با هدف توقف درگیری در اوکراین وجود دارد.

همچنین این منابع اشاره کردند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قصد دارد روز سه‌شنبه عمروف را در ایرلند ملاقات کند تا گزارشی کامل از گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با ویتکاف دریافت کند.

گزارش‌های پیشین با استناد به یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفته بودند ویتکاف امروز عازم مسکو خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه