مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد مذاکرات پیش‌رو بین پوتین و فرستاده ویژه آمریکا ممکن است منجر به افزایش فشار بر اوکراین برای دادن امتیازات شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ادعا کرد که مذاکرات بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، خطر افزایش فشار بر اوکراین برای دادن امتیازات را در پی دارد.

کالاس به خبرنگاران گفت: «می‌ترسم که تمام فشار بر طرف ضعیف‌تر وارد شود، زیرا این راه آسان‌تری برای متوقف کردن این جنگ است؛ وقتی اوکراین تسلیم شود.»

ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است سه‌شنبه در مسکو با پوتین دیدار کند. این دیدار پس از آن انجام می‌شود که نمایندگان واشنگتن با مذاکره‌کنندگان اوکراینی در فلوریدا نشستند.

اتحادیه اروپا تا حد زیادی توسط ایالات متحده در تلاش اخیر ترامپ برای پایان دادن به جنگ کرملین در اوکراین به حاشیه رانده شده است که این امر، نگرانی‌ها از یک توافق نامتوازن را برانگیخته است.

اوکراین پس از آنکه مدعی شد طرح اولیه آمریکا به شدت به نفع روسیه بوده، درگیر مذاکراتی با واشنگتن برای تدوین یک طرح صلح احتمالی شده است.

کالاس تأکید کرد که هفته آینده می‌تواند در تلاش‌های دیپلماتیک «حساس» باشد، اما اصرار داشت که روسیه هیچ نشانه واقعی از تمایل به صلح نشان نداده است.

او پس از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «در این جنگ یک مهاجم و یک قربانی وجود دارد. وظیفه ما این است که هر کاری می‌توانیم برای حمایت از قربانی انجام دهیم و مهاجم را پاداش ندهیم.»

او مجدداً خواستار توافق اتحادیه اروپا بر سر یک وام عظیم جدید برای اوکراین شد که از طریق دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین مالی شود. این طرح در حال حاضر به دلیل مخالفت بلژیک، بازیگر کلیدی، متوقف شده است.

کالاس گفت: «تأمین مالی چندساله می‌تواند تحولی در دفاع اوکراین ایجاد کند. این قطعاً موضع اروپا در مقابل مسکو را تقویت خواهد کرد. این بسیار واضح است. ما باید در این مسیر پیش برویم.»

 ویتکاف و عمروف در فلوریدا گفت‌و‌گو کردند

بر اساس گزارش منابع ارشد به خبرگزاری فرانسه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه، روز دوشنبه بار دیگر با رستم عمروف، وزیر امنیت ملی و مذاکره‌کننده اوکراین، در فلوریدا دیدار کرد. این منابع تأیید کردند که «عمروف و ویتکاف اکنون بار دیگر در حال ملاقات هستند» و خاطرنشان کردند که «هنوز پرسش‌هایی» درباره ابتکار عمل به رهبری آمریکا با هدف توقف درگیری در اوکراین وجود دارد.

همچنین این منابع اشاره کردند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قصد دارد روز سه‌شنبه عمروف را در ایرلند ملاقات کند تا گزارشی کامل از گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با ویتکاف دریافت کند.

گزارش‌های پیشین با استناد به یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، گفته بودند ویتکاف امروز عازم مسکو خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، جنگ روسیه و اوکراین ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
آلمان: اروپا باید سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند
ووچیچ اتهام تخریب روابط با روسیه را رد کرد
روسیه به ناتو در مورد حملات پیش‌دستانه هشدار داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرواز مرموز بر فراز اربیل؛ بغداد: جنگنده متعلق به ائتلاف بود
بازی خطرناک نفتی زلنسکی
تماس ترامپ و مادورو؛ آخرین تلاش برای جلوگیری از تقابل مستقیم
سودای عثمانی، جنگ سرد و نقاب اردوغان
ادعای سی‌ان‌ان: مادورو اعلام کرده که آماده استعفا در ۱۸ ماه آینده است
نتانیاهو پس از درخواست عفو در دادگاه حاضر شد
زلزله سیاسی در اوکراین
حمله مسلحانه به پایگاه ارتش در بلوچستان پاکستان
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
روایت تکان‌دهنده افسر انگلیسی از اعدام غیرنظامیان در افغانستان
آخرین اخبار
هشدار درباره طرح رژیم صهیونیستی برای قطع ارتباط نابلس و جنین
ادعای کالاس: مذاکرات روسیه و آمریکا خطر افزایش فشار بر اوکراین را دارد
سوریه اولین روزنامه رسمی چاپی خود را پس از ۵ سال منتشر کرد
روسیه به ناتو در مورد حملات پیش‌دستانه هشدار داد
ترامپ جلسه اضطراری درباره ونزوئلا برگزار می‌کند
وزارت بهداشت فلسطین: ۳۵۶ نفر از زمان برقراری آتش‌بس در غزه شهید شدند
نتانیاهو پس از درخواست عفو در دادگاه حاضر شد
زلنسکی برای مذاکره با مکرون وارد کاخ الیزه شد
تصادف زنجیره‌ای ۴۵ خودرو در آمریکا
آلمان: اروپا باید سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
تاکید مصر بر «قدرت برای صلح» در افتتاح ایدکس ۲۰۲۵
کرملین حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر را محکوم کرد
پاپ در زیارتگاه شربل؛ پیام صلح از قلب لبنان
حمله مسلحانه به پایگاه ارتش در بلوچستان پاکستان
نیرو‌های اسرائیلی به حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند
نامزد‌های اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق
آغاز هفته محوری درباره اوکراین
حماس: ۴ جاسوس اسرائیلی در شمال غزه کشته شدند
پایان بدون نتیجه مذاکرات واشنگتن و کی‌یف
کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر در سیل اندونزی، سریلانکا، تایلند و مالزی
روایت تکان‌دهنده افسر انگلیسی از اعدام غیرنظامیان در افغانستان
پایان حضور تیم ملی نوجوانان افغانستان در مرحله مقدماتی جام زیر ۱۷ سال آسیا با شکست مقابل عمان
افزایش مبادلات به ۶۱۰ میلیون دلار؛ دیدار مقامات کشاورزی طالبان و ازبکستان در کابل برای توسعه همکاری‌ها
افشاگری یک ژنرال انگلیسی؛ نیروهای ویژه انگلیس مرتکب «جنایات جنگی» در افغانستان شدند
بحران بی‌سابقه فرار نیرو در ارتش اسرائیل
وقوع آتش‌سوزی بزرگ در پی انفجار در تأسیسات فولاد ژاپن
بازی خطرناک نفتی زلنسکی
پرواز مرموز بر فراز اربیل؛ بغداد: جنگنده متعلق به ائتلاف بود
ادعای سی‌ان‌ان: مادورو اعلام کرده که آماده استعفا در ۱۸ ماه آینده است