باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه گزارش داد که دولت سودان در ازای کمک نظامی، یک پایگاه دریایی در دریای سرخ به روسیه پیشنهاد داده است.

بر اساس گفته مقامات سودانی آگاه از این موضوع، خارطوم این پیشنهاد را در ماه اکتبر به مسکو ارائه کرده است. ادعا شده است که این پیشنهاد قید می‌کند که روسیه به مدت ۲۵ سال کنترل بندر پورت سودان در دریای سرخ را به عهده گرفته و امتیازات معدنی خاصی در سودان دریافت کند. در ازای آن، سودان سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته روسیه و سایر سلاح‌های مشابه را برای تجهیز نیرو‌های نظامی متحد دولت در جریان جنگ داخلی جاری در این کشور دریافت خواهد کرد.

اگر روسیه این پیشنهاد را بپذیرد، بندر سودان به اولین پایگاه دریایی این کشور در آفریقا تبدیل خواهد شد که ظرفیت پهلوگیری تا چهار کشتی جنگی و اسکان تا ۳۰۰ سرباز را دارد. این منطقه همچنین میزبان یک پایگاه چینی در جیبوتی و چندین پایگاه آمریکایی در سومالی و کنیا است.

منبع: وال استریت ژورنال