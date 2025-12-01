سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از روز یکشنبه، ۱۶ آذرماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند که ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون از روز یکشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org آغاز و در روز یکشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ پایان می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام نمایند.

 دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود. آزمون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

