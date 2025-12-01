باشگاه خبرنگاران جوان - به‌گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شامگاه دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان همکاری اقتصادی اکو، با اشاره به اهمیت بازتعریف ظرفیت‌های مشارکت منطقه‌ای گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری فرصت خلق ظرفیت‌های تازه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری فراهم است. ما طی سال جاری گفت‌و‌گو‌های پربار و ساختاریافته‌ای با کشور‌های عضو اکو داشته‌ایم و باور داریم ظرفیت‌های موجود باید بازبینی، به‌روزرسانی و به‌صورت هدفمند فعال شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی رویکرد دولت چهاردهم را مبتنی بر دیپلماسی مثبت‌گرا و همکاری‌محور دانست و اظهار کرد: خوشبختانه نگاه کشور‌های منطقه به توسعه همکاری‌ها کاملا مثبت و همراه با اراده مشترک است. رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، نیز بار‌ها بر اهمیت گسترش هم‌گرایی منطقه‌ای تاکید کرده‌اند و این موضوع زمینه‌ساز جهشی تازه در روابط ما با کشور‌های عضو شده است.

او روند رو به رشد گردشگری کشور را نشانه بازگشت تدریجی صنعت گردشگری به موقعیت پایدار و قابل اتکا دانست و افزود: سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر به ایران سفر کردند و برنامه ما این است که امسال حداقل پنج درصد بیش از سال قبل رشد داشته باشیم. با وجود برخی وقفه‌ها در ماه‌های خرداد و تیر، در ماه‌های مهر و آبان به رشد مناسبی رسیده‌ایم و امروز با اطمینان می‌توان گفت گردشگری ایران در مسیر تقویت و تثبیت قرار دارد.

صالحی‌امیری «انسجام منطقه‌ای» را پیش‌نیاز شکل‌گیری یک معماری نوین همکاری میان کشور‌های عضو دانست و تاکید کرد: آنچه امروز بیش از همه به آن نیاز داریم، همگرایی، روایت مشترک و انسجام در تصمیم‌سازی است. کشور‌های عضو اکو می‌توانند به یک کانون توانمند در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بدل شوند و ظرفیت‌های خود را در قالب یک منظومه همکاری پایدار فعال کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل منطقه اکو در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری، مسیر آینده را روشن دانست و تصریح کرد: اکو می‌تواند یک الگوی موفق همکاری چندبعدی در جهان باشد. ما تلاش می‌کنیم که تعاملات فرهنگی و گردشگری نه تنها حفظ، بلکه به یک سطح راهبردی ارتقا یابد تا بستری برای توسعه اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی کشور‌های عضو ایجاد شود.

او در پایان تاکید کرد: باور ما این است که منطقه اکو، با اتکا به سرمایه‌های مشترک تاریخی و فرهنگی، می‌تواند به محور هم‌افزایی پایدار در جهان تبدیل شود و ایران آماده است سهم مؤثر و فعال خود را در این روند ایفا کند.