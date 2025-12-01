باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- محققان بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که نوشیدن روزانه ۵۰۰ میلی‌لیتر آب‌میوه‌ی تازه و پاستوریزه‌ پرتقال به مدت دو ماه، فعالیت بسیاری از ژن‌های ایمنی را تغییر می‌دهد. این ژن‌ها نقش مهمی در فرایند‌های التهابی، تنظیم فشار خون و متابولیسم قند دارند که برای سلامت قلب ضروری هستند.

پس از ۶۰ روز، فعالیت ژن‌هایی که معمولاً در زمان استرس و التهاب فعال می‌شوند، کاهش یافته است. این شامل ژن‌هایی مانند NAMPT، IL۶، IL۱B و NLRP۳ می‌شود. همچنین، فعالیت ژن SGK۱ که بر عملکرد کلیه‌ها در نگه‌داری سدیم تأثیر دارد، نیز کمتر شده است. این تغییرات همزمان با شواهدی مبنی بر این که آب‌میوه‌ پرتقال می‌تواند به‌طور متوسط فشار خون را کاهش دهد، مشاهده شده است.

این تأثیر به ترکیبات طبیعی موجود در میوه‌های مرکبات، به ویژه هسپریدین، نسبت داده می‌شود؛ یک فلاونوئید با خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی قوی که بر مسیر‌های مرتبط با فشار خون بالا، سطح کلسترول و پردازش گلوکز در بدن اثر می‌گذارد.

نکته جالب این است که واکنش افراد به این نوشیدنی به ترکیب بدنی آن‌ها وابسته بود. در افرادی که اضافه‌وزن داشتند، تغییرات بیشتری در فعالیت ژن‌های مرتبط با متابولیسم چربی‌ها مشاهده شد، در حالی که در افراد لاغر، تغییرات در ژن‌های مرتبط با التهاب بیشتر بود.

به عقیده محققان، نتایج این مطالعه نظر عمومی را که معمولاً آب‌میوه‌ها را به عنوان یک منبع اضافی شکر می‌دانند، به چالش می‌کشد. در حالی که میوه‌های کامل به دلیل وجود فیبر سالم‌تر هستند، یک لیوان آب‌میوه‌ خالص پرتقال می‌تواند مزایای زیادی از جمله کاهش التهاب، بهبود جریان خون و اثرات مثبت بر نشانگر‌های خطر بیماری‌های قلبی و عروقی داشته باشد.

