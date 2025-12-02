باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های نزدیک به دولت در جمهوری آذربایجان گزارش دادند که دادگاه منطقه سابیل در باکو دستور بازداشت «علی کریملی» رهبر حزب معارض «جبهه مردمی» و متحد نزدیکش «محمد ابراهیم» را به مدت دو ماه و ۱۵ روز تا پایان تحقیقات صادر کرده است.

بر اساس این گزارش اتهام آنها «تلاش برای تصاحب قدرت با زور یا تغییر نظام قانون اساسی از طریق خشونت» عنوان شده است.

در صورت محکومیت، این دو نفر ممکن است با مجازات‌هایی تا ۲۰ سال زندان یا حتی حبس ابد روبه‌رو شوند.

کریملی آخر هفته گذشته در جریان یک عملیات امنیتی گسترده که توسط دستگاه امنیت دولت جمهوری آذرایجان انجام شد، بازداشت شده بود‌.

مقامات باکو معتقدند کریملی توسط مهدی‌اف، که در سال‌های اول تصدی حیدر علی‌اف در سال ۱۹۹۴ به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری به دولت پیوست، تأمین مالی می‌شد. الهام علی‌اف، مهدی‌اف را در سال ۲۰۱۹ برکنار کرد، اقدامی که در آن زمان به عنوان اقدامی با هدف اخراج مقامات منصوب شده در دوران تصدی پدرش تلقی می‌شد.

گفتنی است کریملی که منتقد سرسخت علی اف است پیش از این بارها دستگیر شده است.

منبع: النشره