باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور قصور و کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اختصاص زمین به خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

در اجرای بند «چ» تبصره۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ از میان ۹۴،۵۷۹ خانوار واجد شرایط، صرفاً ۱۲،۱۹۰ قطعه زمین به‌صورت فردی و مشترک برای ۱۵،۷۱۷ خانوار تخصیص یافته که معادل ۱۶ درصد از واجدین شرایط است.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد، عدم اجرای کامل تکلیف قانونی و قصور وزارتخانه راه و شهرسازی در انجام تعهدات اختصاص زمین به خانوار‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در دادسرای این نهاد نظارتی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.