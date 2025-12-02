معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: اختلاف قابل توجه قیمت دارو میان ایران و کشور‌های همسایه، بستر اصلی شکل‌گیری پدیده قاچاق معکوس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقی شهابی‌مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو اظهار کرد: دارو در کشور بر پایه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود و این فاصله قیمتی سبب شده برخی اقلام دارویی از مسیر‌های غیررسمی از کشور خارج شوند. این روند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه داخل، هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل می‌کند و بازتأمین اقلام کمبوددار، فشار مضاعفی بر ذخایر استراتژیک وارد می‌سازد.

وی، پیامد‌های مالی قاچاق معکوس را قابل توجه دانست و تأکید کرد که جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو اقدامی ضروری برای مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است.

به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، هزینه‌های ناشی از کمبود‌های مصنوعی در نهایت مستقیم بر بودجه این سازمان اثر می‌گذارد.

شهابی‌مجد با اشاره به عملکرد سامانه تیتک گفت: این سامانه مسیر دارو را از تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی می‌کند، اما پس از تحویل، امکان کنترل سازمان محدود می‌شود.

وی، جعل نسخه و دریافت دارو توسط افراد غیرمرتبط را از عوامل بازکننده مسیر قاچاق دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر اصالت نسخه‌ها تأکید کرد.

شهابی‌مجد راهکار اصلی تأمین به‌موقع همه دارو‌ها به‌ویژه ذخایر استراتژیک، شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز، به‌ویژه ارز، و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، قاچاق دارو
خبرهای مرتبط
تمامی مجوز‌های سازمان غذا و دارو الکترونیکی صادر می‌شود
یک داروی ارزان قیمت، نیاز به انسولین را برای بیماران دیابتی کاهش می‌دهد
ضعف ناگهانی و اختلال حافظه، اثر حداقلی ماده تجاوز/ نوشیدنی با طعم غیرعادی را ننوشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
آخرین اخبار
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
شتاب انقلاب هوش مصنوعی در پزشکی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
خوراکی‌هایی که نباید در سرماخوردگی مصرف کرد
۹۴ درصد بیماران اچ آی وی در ایران با درمان منظم دیگر ناقل ویروس نیستند
نقض امنیتی، داده‌های کاربران ChatGPT را هک کرد
تداوم آموزش غیرحضوری واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برای فردا
ضرغامی: فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی کمکی به حل مسائل نمی‌کند
سامانه‌های گرمایشی مدارس کشور هوشمند می‌شوند
اگر خورشید کم‌نور شود چه پیامد‌های بالقوه‌ای برای زمین دارد؟
یک داروی ارزان قیمت، نیاز به انسولین را برای بیماران دیابتی کاهش می‌دهد
شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon راه‌اندازی شد
رصد سومین منطقه بزرگ لکه خورشیدی مشاهده شده در سال جاری
چت‌بات هوش مصنوعی، امور مالیاتی کسب‌وکارها را ساده می‌کند+ فیلم
آیا شمردن گوسفندان واقعا کمک می‌کند تا سریع‌تر به خواب بروید؟
معرفی یک مسکن بی خطر برای سردرد + فیلم
صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با بومی‌سازی افزودنی نوآورانه PPR در صنعت لوله‌سازی+ فیلم
ترکیبی قدرتمند برای مقابله با نفخ + فیلم
عموم بیماران مبتلا به آنفلوانزا با درمان ساده خوب می‌شوند + فیلم
سنین ۵ تا ۱۴ سال در خطر سویه جدید آنفلوآنزا/ ادامه اوج بیماری تا ۴ هفته آینده
ادامه پویش «من هم تست HIV می‌دهم» در کشور تا ۲۰ آذرماه
رونمایی از دستگاه هوشمند ایرانی اندازه‌گیری زاویه تماس؛ رقیبی برای مدل‌های آلمانی و آمریکایی + فیلم
برنامه وزارت بهداشت برای کنترل HIV، سل و هپاتیت
آخرین وضعیت جسمی و روند درمان رضا امیرخانی/ سطح هوشیاری پایین است