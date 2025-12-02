باشگاه خبرنگاران جوان - نقی شهابی‌مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو اظهار کرد: دارو در کشور بر پایه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود و این فاصله قیمتی سبب شده برخی اقلام دارویی از مسیر‌های غیررسمی از کشور خارج شوند. این روند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه داخل، هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل می‌کند و بازتأمین اقلام کمبوددار، فشار مضاعفی بر ذخایر استراتژیک وارد می‌سازد.

وی، پیامد‌های مالی قاچاق معکوس را قابل توجه دانست و تأکید کرد که جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو اقدامی ضروری برای مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است.

به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، هزینه‌های ناشی از کمبود‌های مصنوعی در نهایت مستقیم بر بودجه این سازمان اثر می‌گذارد.

شهابی‌مجد با اشاره به عملکرد سامانه تیتک گفت: این سامانه مسیر دارو را از تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی می‌کند، اما پس از تحویل، امکان کنترل سازمان محدود می‌شود.

وی، جعل نسخه و دریافت دارو توسط افراد غیرمرتبط را از عوامل بازکننده مسیر قاچاق دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر اصالت نسخه‌ها تأکید کرد.

شهابی‌مجد راهکار اصلی تأمین به‌موقع همه دارو‌ها به‌ویژه ذخایر استراتژیک، شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز، به‌ویژه ارز، و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

منبع: سازمان غذا و دارو