وزیر علوم گفت: اگر تحولات نسلی دانشگاه را نپذیریم، دانشگاه یا منزوی شده یا مشروعیت خود را از دست می‌دهد و یا نهادهای دیگری جایگاه دانشگاه را می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: فناوری‌های نوظهور تحولات شگرفی در صنعت، بهداشت، رفاه و سایر وجوه زیست اجتماعی بشریت ایجاد کردند. همین تغییرات در حوزه دانشگاه هم اتفاق افتاده است و مأموریت دانشگاه را متحول کرده است. در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه رنجیره‌ای است که از آموزش شروع شده و به سمت فناوری می‌رود تأکید کرد: دانشگاه جایی است که ایده‌ها را تبدیل به محصول می‌کنند و در نهایت به خدمت جامعه درمی‌آید.

وزیر علوم افزود: اگر محصولاتی تولید بشود و در خدمت بشریت نباشد قطعا جایگاه دانشگاه متزلزل است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم دقیقا بر همین موضوع تأکید دارد. اگر ما این تحولات نسلی دانشگاه را نپذیریم، دانشگاه یا منزوی شده یا مشروعیت خود را از دست می‌دهد و یا نهاد‌های دیگری جایگاه دانشگاه را می‌گیرند. ما ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم.

حسین سیمایی در ادامه اشاره کرد: امروز یک دانشگاه در منطقه با ۱۰ هزار دانشجو ۱.۲ میلیارد دلار بودجه دارد و وزارت علوم با همه گستردگی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بودجه دارد. با این وضعیت نباید نگاه ما صرفا به تغییراتِ وابسته به بودجه باشد. در همین حال تغییرات و تحولاتی را می‌توانیم رقم بزنیم که صرفا مستلزم تغییر در ارزش‌ها، نگرش‌ها، عادت‌ها و رویه‌های ما است. چسبندگی به وضع موجود مهم‌ترین مشکل در پیشبرد این تحولات است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر علوم ، دانشگاه ها
خبرهای مرتبط
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی:
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
وزیر علوم: ثمره جنگ، انسجام ملی بود/ مسئولان قدر مردم را بدانند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آخرین اخبار
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
شتاب انقلاب هوش مصنوعی در پزشکی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
خوراکی‌هایی که نباید در سرماخوردگی مصرف کرد
۹۴ درصد بیماران اچ آی وی در ایران با درمان منظم دیگر ناقل ویروس نیستند
نقض امنیتی، داده‌های کاربران ChatGPT را هک کرد
تداوم آموزش غیرحضوری واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برای فردا
ضرغامی: فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی کمکی به حل مسائل نمی‌کند
سامانه‌های گرمایشی مدارس کشور هوشمند می‌شوند
اگر خورشید کم‌نور شود چه پیامد‌های بالقوه‌ای برای زمین دارد؟
یک داروی ارزان قیمت، نیاز به انسولین را برای بیماران دیابتی کاهش می‌دهد
شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon راه‌اندازی شد
رصد سومین منطقه بزرگ لکه خورشیدی مشاهده شده در سال جاری
چت‌بات هوش مصنوعی، امور مالیاتی کسب‌وکارها را ساده می‌کند+ فیلم
آیا شمردن گوسفندان واقعا کمک می‌کند تا سریع‌تر به خواب بروید؟
معرفی یک مسکن بی خطر برای سردرد + فیلم
صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با بومی‌سازی افزودنی نوآورانه PPR در صنعت لوله‌سازی+ فیلم
ترکیبی قدرتمند برای مقابله با نفخ + فیلم
عموم بیماران مبتلا به آنفلوانزا با درمان ساده خوب می‌شوند + فیلم
سنین ۵ تا ۱۴ سال در خطر سویه جدید آنفلوآنزا/ ادامه اوج بیماری تا ۴ هفته آینده
ادامه پویش «من هم تست HIV می‌دهم» در کشور تا ۲۰ آذرماه