معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تعداد مراجعات مبتلایان به آنفلوآنزا به مراکز درمانی استان نسبت به ماه مهر ۳۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهایی که دمای هوا در لرستان رو به کاهش گذاشته، نشانههای بازگشت بیماریهای تنفسی نیز در مراکز درمانی دیده میشود.
افزایش صف بیماران در درمانگاهها، و رشد مراجعات روزانه به مراکز بهداشت شهری و روستایی، گواهی روشن بر ورود لرستان به دورهای تازه از چالشهای بهداشتی است.
بهگفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در آبان، میزان مراجعه بیماران با علائم آنفلوآنزا نسبت به مهر افزایش حدود ۳۰ درصدی داشته است.
محمد سیف گفت: گونه غالب در این موج، آنفلوآنزای نوع A است که قدرت انتقال بالایی دارد و شدت علائم آن نسبت به سرماخوردگیهای معمول بسیار بیشتر است.
این نوع آنفلوآنزا با افت سریع توان جسمی، تبهای ناگهانی، دردهای شدید عضلانی، سرفههای خشک مداوم، خشونت صدا و آبریزش شدید بینی بروز پیدا میکند و در بعضی بیماران، علائم تنفسی عمیقتر و طولانیتری برجای میگذارد
در این شرایط، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیکها هشدار داد.
بهگفته وی بیماری کنونی ماهیت کاملاً ویروسی دارد و مصرف نادرست دارو نهتنها روند درمان را مختل میکند بلکه پیامدهای بلندمدت خطرناکی برجای میگذارد.
حالا یکی از مهمترین نگرانیهای کادر پزشکی، افزایش تب در کودکان است. بیتوجهی به تب شدید در سنین پایین میتواند به بروز تشنج منجر شود و نیاز به بستری فوری را ایجاد کند.
بر اساس اعلام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهمترین راهکار عبور امن از این دوره پایبندی دقیق مردم به اصول بهداشتی است.
شستوشوی مکرر دستها، پرهیز از تماس نزدیک در محیطهای بسته، استفاده از ماسک در صورت داشتن علائم، رعایت فاصله اجتماعی و محدودکردن ترددهای غیرضروری بهعنوان بخشی از بسته کنترل اپیدمی در لرستان مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.
