کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱
کارتونیست سیدجمالی
تاریخ انتشار ۱۳ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
کد خبر
۹۰۳۱۹۳۴
نظر دادن
دانلود
گزارش برداشت آزاد شماره ۳۱ این هفته «کاریکاتور روز» با گردآوری آثار هنرمندان سرزمین‌های دور و نزدیک، روایتی تصویری از آشوب و آرامش، امید و یأس، و خنده و گریه انسان معاصر را به نمایش می‌گذارد. در این جا، هر اثر به مثابه فصلی از کتاب بی‌پایان حیات اجتماعی انسان است، که در آن، سیاست، اقتصاد و فرهنگ، به زبانی بی‌مرز و گویا به گفت‌و‌گو می‌نشینند. اینجا هنر، خبر را از قالب متعارفش رهانیده و آن را به تجربه‌ای حسی و تأمل‌برانگیز بدل ساخته است؛ تجربه‌ای که مخاطب را فراسوی خواندن و دیدن، به درک کردن، فرامی‌خواند. این آثار بی نظیر، مخاطب را، به تأملی ژرف در شرایطی که در آن زیست می‌کنیم، فرا می‌خواند؛ تأملی که خبر را به هنر و هنر را به شناختی ژرف، از زمانه ما، بدل می‌کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱

گزارش برداشت آزاد شماره ۳۱ این هفته «کاریکاتور روز» با گردآوری آثار هنرمندان سرزمین‌های دور و نزدیک، روایتی تصویری از آشوب و آرامش، امید و یأس، و خنده و گریه انسان معاصر را به نمایش می‌گذارد. در این جا، هر اثر به مثابه فصلی از کتاب بی‌پایان حیات اجتماعی انسان است، که در آن، سیاست، اقتصاد و فرهنگ، به زبانی بی‌مرز و گویا به گفت‌و‌گو می‌نشینند. اینجا هنر، خبر را از قالب متعارفش رهانیده و آن را به تجربه‌ای حسی و تأمل‌برانگیز بدل ساخته است؛ تجربه‌ای که مخاطب را فراسوی خواندن و دیدن، به درک کردن، فرامی‌خواند. این آثار بی نظیر، مخاطب را، به تأملی ژرف در شرایطی که در آن زیست می‌کنیم، فرا می‌خواند؛ تأملی که خبر را به هنر و هنر را به شناختی ژرف، از زمانه ما، بدل می‌کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی
۱۳ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
/

برچسب ها: کاریکاتور روز ، هنر کاریکاتور ، کاریکاتور
مطالب مرتبط
کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱
young journalists club

کاریکاتور؛ پیروزی مقاومت فلسطین و ناکامی طرح آمریکایی صهیونیستی

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱
young journalists club

کاریکاتور؛ ترامپ نماد نظام سرمایه‌داری نوین غرب علیه توسعه اقتصادی دیگر کشور‌ها

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱
young journalists club

کاریکاتور روز ۳۰ دی ۱۴۰۳ / آتش بس در غزه ؛ شکست رژیم صهیونیستی و متحدانش

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱
young journalists club

کاریکاتور؛ خروج آمریکا از توافق‌نامه پاریس؛ چالش جدی برای اقدامات اقلیمی جهانی

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۱
young journalists club

کاریکاتور روز ۲۹ دی ۱۴۰۳ / پیروزی مقاومت فلسطین بر صهیونیست‌های اشغالگر

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.