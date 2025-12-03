سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران گفت: قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است؛ تفاوت کیفیت مانع مصرف غیرمجاز می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ايران نژاد - امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است؛چراکه تفاوت کیفیت مانع مصرف غیرمجاز می‌شود.

وی در مورد  نوع آرد نانوایان گفت: نانوایان معمولاً از آردی با درصد پروتئین بین ۱۲ تا ۱۸ درصد استفاده می‌کنند و آرد ۱۲ درصد، معمولاً برای نان سنگک مناسب است.

کرملو افزود: قنادان از آرد نول و آرد با درصد پروتئین ۲۱ درصد استفاده می‌کنند. این نوع آرد برای تهیه انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها بسیار مناسب است.

او بیان کرد:به‌طور کلی، انتقال آرد نانوایی به قنادی‌ها به دلیل تفاوت در نیازهای تولیدی، مناسب نیست. آرد نانوایی (مانند آرد ۱۵ و ۱۸ درصد) برای تهیه شیرینی‌ها و کیک‌ها کارایی لازم را ندارد و ممکن است کیفیت محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در نتیجه، قاچاق آرد به قنادی‌ها می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود آورد و این موضوع باید به‌دقت بررسی شود. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

برچسب ها: نان ، قیمت نان
خبرهای مرتبط
دولت بدنبال روش‌های جایگزین خرید تضمینی گندم است
سالانه ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی به هدر می‌رود
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
به هر طرف نگاه میکنیم صغیر تا کبیر دزد شدن
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۱۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
معلوم میشه خودش رییس بانده
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اگر افاغنه و کلا بربر دوستان از ایران بیرون کنین مشکل حل میشه
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
غذای دامها از کجا بیاد .نون برادران افغغان چی
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
کیک یزدی با ارد بربری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
??
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
پاشو برو ببین چطور واسه یه نون کنجدی سه تا نون ساده کارت میکشن نونوایی ها و سهمیه آرد دریافتیش رو آزاد به افاغنه بصورت غیر مجاز توی روز روشن میفروشن
۰
۱
پاسخ دادن
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است+ فیلم
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
دریافت مجوز وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شد
محاسبه ۹۶ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
آخرین اخبار
واردات تیلاپیا به صفر رسید
صادرات محصولات شیلات به ۴۵۱ میلیون دلار رسید+ فیلم
تقویت صادرات محصولات رنگ و رزین به کشور‌های حوزه cIs
هیچ مشکلی در تأمین سوخت و ارز پتروشیمی‌ها وجود ندارد/ صادرات مواد پلیمری به ۸۰ میلیون دلار رسید
طرح رویش، فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه‌گذاری مولد را دنبال می‌کند
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
دریافت مجوز وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر شد
ورود بیش از ۳ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای
نصب کنتور هوشمند آب اجرایی می‌شود؟+ فیلم
محاسبه ۹۶ درصد پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی
دوره استفاده از مسکن استیجاری بسیار کوتاه است
قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است+ فیلم
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
پایان بلاتکلیفی مردم در گارانتی و رجیستری تلفن همراه با واگذاری به اتحادیه
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
مخازن سد‌های تهران همچنان بی‌نصیب از بارش باران
عدم رعایت عدالت درباره خودروهای نو شماره داخلی
رشد درآمد‌های مالیاتی از طریق کشف فرار‌های مالیاتی/ درآمدهای مالیاتی ۵برابر درآمدهای نفتی شد
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
کاهش دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۱۲ آذر ماه
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
بی اعتبار شدن صورتحساب کاغذی از ابتدای دی ماه/ هیچ تمدیدی برای اجرای صورتحساب کاغذی نداریم
محاسبات قیمت خودرو‌های مونتاژی براساس صورت‌های مالی است
قطع بیش از ۷ هزار انشعاب غیرمجاز در آبفای منطقه ۲ تهران
شیر پاستوریزه ۶.۷ درصد افزایش یافت
حذف اخذ عوارض شهری از تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد
افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
امیرخانی، داری گواهینامه معتبر پروازی نبود
توسعه و افزایش ۲برابری صادرات محصولات بازاریابی به کشور‌های آسیایی