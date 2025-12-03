باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ايران نژاد - امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:قاچاق آرد نانوایی به قنادی‌ها بعید است؛چراکه تفاوت کیفیت مانع مصرف غیرمجاز می‌شود.

وی در مورد نوع آرد نانوایان گفت: نانوایان معمولاً از آردی با درصد پروتئین بین ۱۲ تا ۱۸ درصد استفاده می‌کنند و آرد ۱۲ درصد، معمولاً برای نان سنگک مناسب است.

کرملو افزود: قنادان از آرد نول و آرد با درصد پروتئین ۲۱ درصد استفاده می‌کنند. این نوع آرد برای تهیه انواع شیرینی‌ها و کیک‌ها بسیار مناسب است.

او بیان کرد:به‌طور کلی، انتقال آرد نانوایی به قنادی‌ها به دلیل تفاوت در نیازهای تولیدی، مناسب نیست. آرد نانوایی (مانند آرد ۱۵ و ۱۸ درصد) برای تهیه شیرینی‌ها و کیک‌ها کارایی لازم را ندارد و ممکن است کیفیت محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در نتیجه، قاچاق آرد به قنادی‌ها می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود آورد و این موضوع باید به‌دقت بررسی شود.