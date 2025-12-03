برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در نوبت دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد:  برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در نوبت دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

سوالات آزمون‌ها براساس مفاد راهنمای عمل ارزشیابی و جداول بارم بندی متناسب با اهداف محتوا و ارزشیابی دروس طراحی می‌شوند.

برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه پایه دوازدهم

راهنمای عمل و جداول مذکور در پایگاه اطلاع رسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به نشانیhttp://azmoon.medu.gov.ir قابل مشاهده می‌باشد.

در خصوص برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در دی ماه سال جاری، شایسته است به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که در ایام مذکور ضمن دایر بودن کلاس‌ها آزمونی برگزار نشود و آزمون‌ها پس از ایام اعتکاف ادامه یابند.

مدارس می‌توانند وفق مقررات از تعطیلی کلاس درس در دی ماه برای برگزاری آزمون‌ها استفاده کنند و در صورت نیاز بخشی از تعطیلات مورد نیاز برای برگزاری آزمون‌ها را به پس از ایام اعتکاف موکول نمایند.

لازم است به شرکت کنندگان در آزمون دی ماه اطلاع داده شود که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمرات این نوبت به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال نمی‌شود و به منظور ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی برای اعمال در آزمون سراسری، لازم است در نوبت خرداد درس مورد نظر خود را انتخاب و در آزمون آن شرکت نمایند.

برچسب ها: امتحانات نهایی ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
سامانه‌های گرمایشی مدارس کشور هوشمند می‌شوند
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
غربالگری ۸ میلیون دانش‌آموز؛ ارزیابی امسال همگانی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
آخرین اخبار
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان