باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد: برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد رشتههای شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در نوبت دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
سوالات آزمونها براساس مفاد راهنمای عمل ارزشیابی و جداول بارم بندی متناسب با اهداف محتوا و ارزشیابی دروس طراحی میشوند.
راهنمای عمل و جداول مذکور در پایگاه اطلاع رسانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به نشانیhttp://azmoon.medu.gov.ir قابل مشاهده میباشد.
در خصوص برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در دی ماه سال جاری، شایسته است به گونهای برنامه ریزی نمایند که در ایام مذکور ضمن دایر بودن کلاسها آزمونی برگزار نشود و آزمونها پس از ایام اعتکاف ادامه یابند.
مدارس میتوانند وفق مقررات از تعطیلی کلاس درس در دی ماه برای برگزاری آزمونها استفاده کنند و در صورت نیاز بخشی از تعطیلات مورد نیاز برای برگزاری آزمونها را به پس از ایام اعتکاف موکول نمایند.
لازم است به شرکت کنندگان در آزمون دی ماه اطلاع داده شود که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمرات این نوبت به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال نمیشود و به منظور ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی برای اعمال در آزمون سراسری، لازم است در نوبت خرداد درس مورد نظر خود را انتخاب و در آزمون آن شرکت نمایند.