باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه یواِساِی تودِی در گزارشی آورده است: بامداد جمعه ۱۴ آذر، آخرین اَبَرماه سال ۲۰۲۵ میلادی موسوم به «ماه سرد» در نزدیکترین فاصله به زمین قرار میگیرد و تا ۳۰ درصد درخشانتر از حالت عادی بهنظر خواهد رسید. اَبَرماه در ساعت ۶:۱۵ بعدازظهر به وقت منطقه زمانی شرقی ۴ دسامبر مصادف با ۲:۴۵ بامداد جمعه ۱۴ آذر به اوج درخشندگی خود میرسد. این ماه کامل در فاصله ۳۵۷ هزار و ۱۶۸ کیلومتری (۲۲۱ هزار و ۹۶۵ مایلی) زمین قرار خواهد گرفت و در شبهای پنجشنبه و شنبه نیز به صورت کامل دیده میشود. در صورت صافبودن هوا، این پدیده فرصت مناسبی برای عکاسی یا تماشای آسمان پاییزی فراهم میکند.
چرا «ماه سرد»؟
مردم قبیله موهاک (از بومیان آمریکا) این ماه را به دلیل سرمای زمستانی، ماه سرد (cold moon) و مردم قبیله موهیکان آن را ماه شب طولانی (Long Night Moon) مینامیدند.
اَبَرماه چیست؟
ابرماه هنگامی رخ میدهد که ماه کامل در نزدیکترین نقطه مداری خود به زمین (حضیض) قرار گیرد. در این حالت ماه تا ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشانتر از کوچکترین ماه کامل سال به نظر میرسد. آژانس فضایی آمریکا (ناسا) توضیح میدهد: منابع مختلف، معیارهای اندکی متفاوت برای تعریف ابرماه دارند. از آنجا که مدار ماه به صورت دایره کامل نیست، فاصله آن از زمین در نقاط مختلف مدار تغییر میکند.
پدیده توهم ماه
به دلیل خطای دید معروف به توهم ماه (Moon Illusion)، ماه کامل هنگام طلوع از پشت اجسام دور در افق، بسیار بزرگ به نظر میرسد. این اثر درباره اَبَرماه چشمگیرتر است.
چشمانداز آینده
ماه کامل معمولاً هر ۲۹ روز یکبار رخ میدهد، اما از آنجا که بیشتر ماههای میلادی ۳۰ یا ۳۱ روز دارند، گاهی دو ماه کامل در یک ماه اتفاق میافتد. اگر این آخرین اَبَرماه سال ۲۰۲۵ میلادی را از دست بدهید، سال آینده سه فرصت دیگر برای مشاهده ابرماه خواهید داشت.
منبع: ایرنا