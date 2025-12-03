باشگاه خبرنگاران جوان - گل‌حسنی، متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، با هشدار نسبت به باور‌های نادرست درباره درمان آنفلوآنزا تأکید کرد: آنفلوآنزا با یک سرماخوردگی ساده تفاوت اساسی دارد و شروع ناگهانی تب، بدن‌درد شدید، سرفه خشک و بی‌حالی قابل توجه از نشانه‌های مهم این بیماری هستند. این علائم به‌ویژه برای سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار، بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به دیابت، و افراد دارای نقص ایمنی می‌تواند خطرناک باشد و آنها را در معرض عوارضی همچون پنومونی و نارسایی تنفسی قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی، با اشاره به اینکه یکی از رایج‌ترین خطا‌های درمانی مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌هاست، گفت: آنتی‌بیوتیک هیچ نقشی در درمان ویروس آنفلوآنزا ندارد و تنها موجب مقاومت میکروبی و بروز عوارض گوارشی می‌شود.

گل‌حسنی همچنین مصرف بی‌رویه دارو‌های گیاهی و دمنوش‌ها را اقدامی نادرست دانست و توضیح داد: شواهد علمی نشان نداده‌اند این ترکیبات قادر به درمان آنفلوآنزا هستند. برخی گیاهان مثل زنجبیل، شیرین‌بیان یا گل‌گاوزبان می‌توانند برای بیماران قلبی، فشارخونی یا کبدی خطرناک باشند و مصرف نادرست آنها به کلیه و کبد آسیب می‌زند. استفاده نابجا از مسکن‌ها نیز احتمال اختلال کلیوی و افزایش فشار خون را بالا می‌برد و مصرف خودسرانه کورتون‌ها با تضعیف سیستم ایمنی می‌تواند روند بیماری را تشدید کند.

این متخصص داخلی توصیه کرد: گروه‌های پرخطر ـ شامل سالمندان بالای ۶۵ سال، کودکان خردسال، زنان باردار، بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به دیابت و افراد دچار نقص ایمنی ـ باید با اولین نشانه‌های بیماری به پزشک مراجعه کنند. همچنین همه بیماران در صورت تداوم تب بیش از سه روز، تنگی نفس، درد قفسه سینه، بی‌حالی شدید، کاهش ادرار، استفراغ مداوم یا مشاهده خلط چرکی و خونی باید فوراً تحت نظر پزشک قرار گیرند.

او افزود: در صورت نیاز به داروی ضدویروسی، اوسلتامیویر تنها زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که طی ۴۸ ساعت اول شروع علائم مصرف شود.

به گفته وی، اصول اولیه درمان همچنان شامل استراحت کافی، نوشیدن مایعات، کنترل تب و تغذیه سبک است و مصرف همزمان چند تب‌بر، تزریق سرم در منزل یا استفاده از هر دارویی بدون تجویز پزشک می‌تواند خطرساز باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تأکید کرد: واکسن آنفلوآنزا مؤثرترین راه پیشگیری است و به‌طور قابل توجهی احتمال بستری، ذات‌الریه و مرگ را کاهش می‌دهد.

وی افزود: با توجه به زمان لازم برای ایجاد ایمنی پس از تزریق واکسن، به‌ویژه در دوره پیک بیماری‌های تنفسی، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت فردی همچنان توصیه می‌شود.

گل‌حسنی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر موارد بستری ناشی از آنفلوآنزا در این استان از ۲۱ نفر به ۸۹ نفر افزایش یافته است و این آمار هشداری جدی درباره شدت موج جدید بیماری محسوب می‌شود.

منبع: وزارت بهداشت