باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نگرانی والدین لرستانی از اینکه آیا ادامه فعالیت مدارس می‌تواند سلامت دانش‌آموزان را به خطر بیندازد یا نه. در چنین شرایطی بحث تعطیلی مدارس بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی تبدیل شده است.

از یک سو، سلامت دانش‌آموزان مهم‌ترین اولویت است. مدارس محیط‌های شلوغ و بسته هستند و سرعت انتشار ویروس‌های تنفسی در آنها بالاست. برخی والدین نیز نگران‌اند که حضور فرزندانشان در کلاس‌ها باعث انتقال بیماری میان خانواده‌ها شود. بنابراین، گروهی معتقدند تعطیلی کوتاه‌مدت‌ می‌تواند زنجیره انتقال را کاهش دهد و فرصتی برای کنترل شرایط ایجاد کند.

والدین از نگرانی هایشان می‌گویند

یکی از والدین لرستانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: من به عنوان یک مادر دو یک دانش آموز واقعا نگران شرایط این روز‌های شهر هستم وهوا آلوده هست و موج آنفولانزا هم بین بچه‌ها گسترده شده است.

وی افزود: بیشتر کلاس‌ها یا هیچکس نمیاد یا چند نفر از بچه‌ها با علائم شدید می‌رن مدرسه، چون نمیخوان غیبت بخورند همه رو مریض کردند. انتظار ما والدین این است که سلامت بچه‌هامون در اولویت باشد.

وقتی هوا آلوده است و هر روز تعداد بیشتری از دانش‌آموز‌ها درگیر آنفولانزا می‌شن ادامه حضوری بودن کلاس‌ها فقط باعث گسترش بیماری و آسیب به سلامت بچه‌ها می‌شود.

از شما خواهش می‌کنم این موضوع رو جدی‌تر بررسی کنید و حداقل برای چند روز کلاس‌ها رو تعطیل یا غیرحضوری کنید تا این موج بیماری کنترل بشه

هیچ درسی ارزش به خطر افتادن سلامت بچه‌ها رو ندارد.

روند ابتلا به آنفلوآنزا در لرستان صعودی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پیش از این گفته بود: میزان مراجعات بیماران با علایم تنفسی به مراکز درمانی طی ۲ هفته گذشته (هفته آخر آبان ماه و هفته نخست آذرماه) نسبت به ۲ هفته قبل حدود ۲.۵ برابر شده است.

دکتر محمد سیف افزود: در این مدت ۱۷ هزار مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان ثبت و از این تعداد میزان بیماران با تست مثبت حدود سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه روند ابتلا به آنفلوآنزا در سطح استان صعودی است اظهار داشت: با توجه به اینکه در مواردی افراد با خوددرمانی و مراجعه به داروخانه‌ها سعی در درمان دارند و یا اینکه تعداد قابل توجهی از بیماران نیز به مطب‌های خصوصی مراجعه می‌کنند آمار دقیقی از تعداد مبتلایان وجود ندارد، اما بطور قطع روند ابتلا در سطح استان افزایشی می‌باشد.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد مبتلایان به آنفلوآنزا در سطح استان بین دانش آموزان و سنین بالا گزارش شده که بر این اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار ضروری است

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعطیلی‌های گسترده همیشه موثرترین راه‌حل نیست. تعطیلی مدارس می‌تواند برنامه آموزشی را مختل کند، فشار بیشتری بر خانواده‌هایی که امکان مراقبت در منزل ندارند وارد سازد و حتی گاهی باعث شود دانش‌آموزان در محیط‌هایی خارج از مدرسه نیز در تجمع‌های بدون نظارت قرار گیرند. علاوه بر این، آنفلوآنزا در بیشتر موارد با رعایت بهداشت، استراحت و مراقبت کنترل می‌شود و لزوماً به تعطیلی کامل مدارس نیاز ندارد.

راه‌حل منطقی شاید نه تعطیلی کامل، و نه بی‌تفاوتی باشد؛ بلکه تصمیم‌گیری هدفمند و مرحله‌ای ارزیابی میزان ابتلا در هر شهرستان و هر مدرسه به‌صورت جداگانه، فراهم کردن امکان دورکاری آموزشی برای دانش‌آموزان بیمار، تشدید تهویه، استفاده از ماسک در شرایط ازدحام، و نظارت بهداشتی، کشف و اعلام سریع موارد پرخطر توسط مراکز درمانی و تعطیلی موقت و محدود برای مدارسی که میزان ابتلا در آنها واقعاً بالا است.

در نهایت، تصمیم درباره تعطیلی باید بر اساس ارزیابی دقیق وضعیت سلامت، نه صرفاً نگرانی‌های عمومی اتخاذ شود. اگر میزان ابتلا در لرستان به سطح بالا و نگران‌کننده برسد، تعطیلی موقت می‌تواند اقدامی پیشگیرانه و منطقی باشد.

والدین باید از این وضعیت ابتلا و هشدارهای جدی اخیر درس بگیرند. لازم است خطر را دست‌کم نگیرند، کمی بترسند و این ترس را به هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و مراقبت واقعی تبدیل کنند. در دنیای امروز، کوچک‌ترین غفلت می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های بزرگ برای کودکان شود؛ بنابراین واکنش به‌موقع و آگاهی مداوم یک ضرورت است، نه یک انتخاب.

برای کاهش خطر و محافظت بهتر از کودکان، رعایت چند نکته ضروری است:

شناخت علائم اولیه و واکنش سریع

والدین باید نشانه‌های اولیه هر مشکل یا بیماری را بشناسند و نسبت به تغییرات رفتاری، جسمی یا روحی کودک بی‌تفاوت نباشند. تأخیر در اقدام، خطر را چند برابر می‌کند.

ایجاد یک محیط امن و کنترل‌شده

بخش زیادی از خطرات قابل پیشگیری هستند. نظارت بیشتر، حذف عوامل آسیب‌زا، کنترل رفت‌وآمدها و توجه به مکان‌هایی که کودک در آن حضور دارد، از مهم‌ترین مسئولیت‌های والدین است.

گفت‌وگوی شفاف و صادقانه با کودک

صحبت با کودک درباره مسائل مهم متناسب با سن و فهم او به او کمک می‌کند خطرات را درک کند و در شرایط حساس رفتار درست نشان بدهد. پنهان‌کاری یا بی‌اطلاعی کودک، او را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

پیگیری منابع معتبر و همکاری با متخصصان

در شرایطی که شایعات و اطلاعات نادرست بسیار سریع پخش می‌شوند، والدین باید از منابع رسمی و متخصصان کمک بگیرند. دریافت مشاورهٔ به‌موقع، بسیاری از مشکلات را قبل از شدت گرفتن حل می‌کند.

مراقبت احساسی و حضور فعال

کودکان فقط به مراقبت فیزیکی نیاز ندارند؛ آن‌ها نیازمند شنیده‌شدن، حمایت عاطفی و احساس امنیت هستند. حضور فعال و توجه واقعی والدین یکی از قوی‌ترین سپرهای محافظ است.

در نهایت، بی‌توجهی به هشدارها می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد؛ اما افزایش آگاهی، پیشگیری مسئولانه و مراقبت مداوم، می‌تواند کودکان را در برابر بسیاری از خطرات حفظ کند. امروز بهترین فرصت برای شروع این تغییر است.