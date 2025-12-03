باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
میزان متقاضیان فرزندخواندگی به تعداد فرزندانی که در بهزیستی است ۲۰ برابر است + فیلم

رئیس سازمان بهزیستی در مورد متقاضیان فرزندخواندگی در بهزیستی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص متقاضیان فرزندخواندگی در بهزیستی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

