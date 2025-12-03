مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از مناسب سازی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی این استان برای استفاده معلولان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: تاکنون ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی در استان مناسب‌سازی شده تا معلولان و جانبازان بتوانند به راحتی از امکانات رفاهی بهره‌مند شوند و روند بهسازی سایر مجتمع‌ها نیز در حال پیگیری است.

او با اشاره به اینکه رعایت اصول دسترس‌پذیری و ارتقای سطح خدمات برای همه اقشار جامعه از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، افزود:ما به‌طور مستمر نظرات و پیشنهادات شهروندان را دریافت و بررسی می‌کنیم تا در مسیر ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و دسترسی‌پذیری، گامی مؤثر برداریم، این اقدام بخشی از تعهد ما به ایجاد محیطی برابر برای همه است.

محمدنژاد گفت: در بخش سیاست‌گذاری، الزامات، ضوابط فنی و استاندارد‌های مناسب‌سازی به تمامی مجتمع خدماتی‌رفاهی استان ابلاغ شد و هم‌زمان اداره‌کل و ادارات تابعه نیز در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، در مسیر اجرای مناسب‌سازی فضا‌های اداری قرار گرفتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران افزود: اصلاحات اولیه در ورودی‌ها، مسیر‌های دسترسی، سرویس‌های بهداشتی و فضا‌های ارباب‌رجوع ادارات آغاز شده و بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

او با اشاره به انجام بازدید‌های نظارتی با همراهی اداره‌کل بهزیستی استان، گفت: طی این بازدید‌ها وضعیت موجود مجتمع‌ها و ادارات ارزیابی، نواقص شناسایی و اقدامات اصلاحی لازم به مدیران دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد.

روند نظارت تا تکمیل مناسب‌سازی در همه واحد‌ها ادامه خواهد داشت.

