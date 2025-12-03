باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی قبادی رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: فرایند جذب اعضای هیات علمی همواره و در هر سال چند مرحله تعریف شده دارد و مستلزم اقدامات متعدد است که نخستین گام در این مسیر، بر پایه آمایش آموزش عالی؛ اقدام برای نیازسنجی رشته‌ها و گرایش‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم تصریح کرد: طبق اعلام قبلی، این نیازسنجی از اواخر آبان‌ماه به وسیله مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ابلاغ شده و دانشگاه‌ها اکنون براساس آمایش آموزش عالی، تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف در سامانه ساعا ثبت می‌کنند.

قبادی افزود: همچنین همزمان، رایزنی‌های مثبتی با سازمان اداری و استخدامی کشور در جریان است تا پس از جمع‌بندی نتایج نیازسنجی‌ها در مرحله نخست، مجوز جذب اعضای هیأت علمی صادر شود.

انتشار فراخوان برای ثبت‌نام متقاضیان، گام بعدی این فرایند است که در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه مهر رضوی مراجعه کنند.

