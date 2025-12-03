باشگاه خبرنگاران جوان - انتتقادات رسانهای به کیفیت نان و نحوه بازرسی از نانواییها، بار دیگر موضوع نان را به صدر اخبار لرستان کشاند.
این نقدها درباره استفاده احتمالی از مواد افزودنی غیرمجاز، افت کیفیت نان و وضعیت نامناسب برخی واحدهای خبازی در سطح لرستان بازتاب یافت.
بهدنبال این واکنشها جواد احمدپور، مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی لرستان، با آمار رسمی بازرسیها و برنامههای اصلاحی، تلاش کرد تصویر واضحتری از واقعیت میدان ارائه دهد.
او از اجرای گستردهترین طرح نظارتی در حوزه خبازیها طی سال خبر داد که تاکنون به انجام ۳۶ هزار بازرسی میدانی از نانواییهای سطح لرستان انجامیدهاست.
حاصل این موج نظارتی، تشکیل بیش از ۱۶۷۰ پرونده تخلف صنفی است که دامنه آن از تخلفات بهداشتی و محیطی گرفته تا گرانفروشی، کمفروشی در وزن نان، تعطیلیهای غیرمجاز، فروش خارج از شبکه آرد و افت کیفیت ظاهری محصول را در بر میگیرد.
ثبت الکترونیکی گزارش بازرسیها در سامانه سیمبا نیز بهعنوان ابزار رسمی پایش عملکرد صنفی معرفی شدهاست. این سامانه تعداد بازرسیها، جزئیات هر بازدید، نوع تخلف و وضعیت رسیدگی را ثبت میکند.
از سوی دیگر یک خلأ در ساختار کنترل کیفیت نان وجود دارد. ابزار تخصصی سنجش فنی کیفیت نان در اختیار جهاد کشاورزی نیست و مسئولیت تشخیص استفاده از افزودنیهای غیرمجاز، جوششیرین و مواد شیمیایی دیگر، به حوزه بهداشت و علوم پزشکی ربط دارد.
از دیدگاه احمدپور مهارت نانوا، شرایط تجهیزات کارخانجات آرد، تا فرهنگ مصرف خانوارها در ارتقای کیفیت نان دخیل است و پیشنهاد تدوین منشور نان سالم و نصب آن در نانواییها را داد.
او مأموریت رسانهها را نیز در کیفیت نان برجسته دانست و با دعوت از خبرنگاران برای بازدید میدانی از وضعیت نانواییها از آنان خواست که با مداخله فرهنگی شیوه نگهداری صحیح نان را به مردم آموزش دهند.
منبع: تسنیم