باشگاه خبرنگاران جوان - تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۶ نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ ثبت نام کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۱۶۵ نفر زن و ۴ هزار و ۳۲۱ نفر مرد در ۶۳ رشته امتحانی و ۳۴ حوزه امتحانی در روز ۸ آبان ۱۴۰۴ به رقابت پرداختند.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه روز ۱۱ آبان و کلید نهایی آزمون روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

کارنامه علمی به همراه نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

انتخاب رشته / محل، از امروز چهارشنبه ۱۲ آذر تا یکشنبه ۱۶ آذر از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام خواهد شد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته / محل پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته و آگاهی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید در زمان مقرر از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه نسبت به انتخاب رشته / محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبان باید برای ارسال مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی خود، در بازه زمانی شنبه ۱۵ آذر تا چهارشنبه ۱۹ آذر با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش نسبت به این کار اقدام کنند.

از آنجا که فرایند پذیرش نهایی بر اساس نمره و سهمیه داوطلب و با توجه به ترتیب اولویت انتخاب‌های وی صورت می‌گیرد، لذا توصیه می‌شود اولویت‌های انتخابی هر داوطلب بر اساس علاقه فردی انجام پذیرد.

توجه ۱: داوطلبان دوره آموزشی (تخصصی) که مجاز به شرکت در مصاحبه شده‌اند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مرحله مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

توجه ۲: داوطلبان دوره پژوهشی (Research by D.Ph) که در مرحله اول مجاز شده‌اند، پس از انتخاب رشته/محل و ارسال مدارک و مستندات خود، در صورتی که مدارک آنها از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت تأیید شد و مجاز به شرکت در مصاحبه شدند، در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مصاحبه ملزم به پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال (۴۷۰ هزار تومان) خواهند بود.

تذکرات مهم:

داوطلبان دقت کنند تا زمانی که تمام اولویت‌های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودداری کنند. پس از پایان مراحل انتخاب رشته / محل و ثبت نهایی، از فرم مربوطه پرینت گرفته شده و نگهداری شود. در صورتیکه پیش از فشردن گزینه ثبت نهایی پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نیست.

مسئولیت هر گونه اشتباه در تکمیل فرم انتخاب رشته / محل به عهده داوطلب است؛ لذا توصیه می‌شود داوطلب شخصاً اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته / محل کند. اشتباه‌هایی که به دلیل تکمیل اطلاعات توسط شخص دیگر یا کافی نت و … ایجاد شود مورد پذیرش نیست.

چنانچه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته / محل نکرده باشد امکان انتخاب مجدد وجود نداشته و از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.

در صورتی که رشته انتخابی داوطلب با مدرک تحصیلی مقطع قبلی وی مطابقت نداشته باشد، عواقب بعدی آن بر عهده شخص داوطلب است؛ لذا انتخاب رشته باید بر اساس مدارک مورد پذیرش (طبق دفترچه راهنمای آزمون) انجام پذیرد.

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به دو شیوه «دکتری تخصصی» و «دکتری پژوهشی / فناوری محور» صورت می‌گیرد.

در شیوه پذیرش دکتری تخصصی، سهم آزمون کتبی ۵۰ درصد، سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد است.

در شیوه پذیرش دکتری پژوهشی / فناوری محور، سهم آزمون کتبی ۳۰ درصد، سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد و سهم مصاحبه علمی ۳۰ درصد و سهم تهیه طرح واره ۲۰ درصد است.

منبع: مهر