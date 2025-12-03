مدیرکل مدیریت بحران لرستان، از افزایش محسوس مراجعات درمانی در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبزنگاران حوان؛ رضوان‌پاک منش - مهندس پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از افزایش محسوس مراجعات درمانی در سطح استان خبر داد و گفت:«با شدت گرفتن نگرانی عمومی و رشد مراجعات به مراکز بهداشتی، استاندار لرستان دستور داده است که آمار مبتلایان در ساعت ۱۰ صبح و ۶ بعدازظهر به‌صورت روزانه برای اتخاذ تصمیمات جدید و فوری بررسی شود.»

وی با تأکید بر اینکه مدارس در صدر نقاط حساس استان قرار گرفته‌اند، افزود:«آمار ابتلا در مدارس روند افزایشی دارد؛ البته هنوز در سطح نگران‌کننده نیست، اما این تغییرات نیازمند رصد لحظه‌ای و برخورد قاطع مدیران مدارس است.»

پازوکی با اشاره به شرایط بحرانی برخی کلاس‌ها تصریح کرد:«اگر در هر کلاس سه دانش‌آموز یا بیشتر علائم بیماری داشته باشند، مدیر مدرسه موظف است پس از هماهنگی‌های لازم، تصمیم فوری درباره تعطیلی آن کلاس بگیرد. هیچ اهمالی در این زمینه پذیرفته نیست.»

مدیرکل مدیریت بحران لرستان همچنین گفت:«تا زمانی که آمار مبتلایان به ۲۰ درصد جمعیت استان نرسد، مدیریت بحران اجازه ورود رسمی و اعمال مقررات ویژه را ندارد؛ با این حال، روند فعلی اگر ادامه پیدا کند، ممکن است استان را به آستانه تصمیمات سختگیرانه‌تر برساند.»

وی در پایان تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش و مراکز درمانی باید در حالت آماده‌باش بمانند، چراکه «کوچک‌ترین تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند وضعیت استان را وارد مرحله‌ای جدید و پیچیده کند.»