فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری ۲ عامل تیراندازی در جشن عروسی شهرستان دورود خبر داد.

سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی درجشن عروسی در یکی از محله‌های شهرستان دورود، مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل و تحقیقات میدانی مشخص شد که ۲ نفر در جشن عروسی اقدام به تیراندازی کرده و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده‌اند، بلافاصله با تلاش ماموران متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: تیراندازی در مراسم‌های جشن و عروسی از رسم‌های غلطی است که بیشتر اوقات باعث وقوع حوادث تلخ و ناگوار می‌شود و به همین جهت پلیس قاطعانه با خرید و فروش و نگهداری سلاح‌های غیر مجاز و تیراندازی‌های نامتعارف برخورد خواهد کرد و شهروندان محترم در صورت اطلاع از این گونه موارد مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

