بارش نخستین برف پاییزی در گردنه‌ٔ گله‌بادوش واقع در محور شول‌آباد جلوه‌ای زمستانی به این منطقه بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  بارش برف که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد بخش‌هایی از ارتفاعات و مسیر‌های کوهستانی را سفیدپوش کرده و دمای هوا را به‌طور محسوسی کاهش داده است.

گردنهٔ گله‌بادوش به دلیل موقعیت کوهستانی و ارتفاع قابل‌توجه، هر ساله در فصل سرما شاهد بارش‌های سنگین برف و کاهش دید افقی است؛ بنابراین رانندگان عبوری از این محور لازم است با تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و رعایت کامل نکات ایمنی در جاده تردد کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیرو‌های راهداری از نخستین ساعات بارش در منطقه حضور داشته و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی محور را آغاز کرده‌اند تا از ایجاد لغزندگی و انسداد احتمالی مسیر جلوگیری شود.

این بارش زودهنگام علاوه بر ایجاد مشکلات مقطعی برای تردد، چهره‌ای زیبا و دل‌انگیز از طبیعت زمستانی منطقه را نیز به نمایش گذاشته و نویدبخش روز‌های سردتر و آغاز فصل زمستان است.

برچسب ها: برف ، لرستان
