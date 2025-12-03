باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش برف که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد بخش‌هایی از ارتفاعات و مسیر‌های کوهستانی را سفیدپوش کرده و دمای هوا را به‌طور محسوسی کاهش داده است.

گردنهٔ گله‌بادوش به دلیل موقعیت کوهستانی و ارتفاع قابل‌توجه، هر ساله در فصل سرما شاهد بارش‌های سنگین برف و کاهش دید افقی است؛ بنابراین رانندگان عبوری از این محور لازم است با تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و رعایت کامل نکات ایمنی در جاده تردد کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نیرو‌های راهداری از نخستین ساعات بارش در منطقه حضور داشته و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی محور را آغاز کرده‌اند تا از ایجاد لغزندگی و انسداد احتمالی مسیر جلوگیری شود.

این بارش زودهنگام علاوه بر ایجاد مشکلات مقطعی برای تردد، چهره‌ای زیبا و دل‌انگیز از طبیعت زمستانی منطقه را نیز به نمایش گذاشته و نویدبخش روز‌های سردتر و آغاز فصل زمستان است.