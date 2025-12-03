باشگاه خبرنگاران جوان - حمید نریمانی، سرپرست معاونت املاک و حقوقی این اداره‌کل، با اعلام هشدار جدی نسبت به افزایش معاملات غیرقانونی زمین در حاشیه شهرها، خواستار دقت و حساسیت بیشتر مردم در خرید هرگونه زمین شد.

نریمانی با اشاره به گزارش‌های متعدد از سوءاستفاده برخی افراد سودجو گفت:«متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی سوداگران با تفکیک غیرقانونی اراضی دولتی و بدون داشتن هیچ‌گونه سند معتبر، اقدام به فروش قطعات زمین به شهروندان می‌کنند. مردم باید پیش از هرگونه معامله، استعلام رسمی از اداره‌کل راه و شهرسازی استان دریافت کنند تا از دولتی نبودن زمین اطمینان حاصل کرده و در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.»

وی تأکید کرد که صرف داشتن قولنامه یا دست‌نویس محلی به‌هیچ‌وجه به معنای مالکیت رسمی نیست و افزود:تنها مرجع قانونی برای تشخیص دولتی بودن اراضی، اداره راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است. هر فرد باید قبل از خرید، با مراجعه به معاونت املاک و حقوقی یا ادارات تابعه، استعلام مالکیت را اخذ کند.»

هشدار جدی به متخلفان ساخت‌وساز در اراضی دولتی

سرپرست معاونت املاک و حقوقی در ادامه با هشدار به متخلفان ساخت‌وساز در اراضی دولتی اعلام کرد:

«هرگونه ساخت‌وساز فاقد مجوز در اراضی دولتی به‌عنوان تصرف غیرقانونی شناخته شده و ضمن جلوگیری فوری، مطابق قانون با متخلفان برخورد قضایی و اداری صورت خواهد گرفت.»

نریمانی افزود: «یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان به‌صورت مستمر این اراضی را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرمجاز، برخورد قاطع و قانونی انجام می‌دهد.»

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی دولتی، موضوع را فوراً از طریق یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان لرستان به شماره پیامک ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش دهند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان لرستان

منبع:راه و شهرسازی لرستان