دکتر رکن با بیان اینکه امسال ۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند،گفت: ۹۷۷ مرکز جامع خدمات سلامت خالی از دندانپزشک هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر امیررضا رکن روز چهارشنبه در دومین روز از برگزاری کارگاه کشوری مدیران سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، افزود: تکنسین‌های سلامت دهان، دستیار دندانپزشک نیستند و باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد و از این توان در مدارس برای معاینات دندان دانش‌آموزان در راستای پیشگیری از پوسیدگی دندانی بهره گرفت.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه سه برنامه مهم شامل «کاهش پرداخت از جیب»، «کاهش شاخص DMFT در کودکان ۱۲ ساله» (کاهش شاخص پوسیدگی دندان از ۲.۱ به ۱.۴ در طی پنج سال آینده) و نیز «افزایش ظرفیت نیروی انسانی و نیرو‌های حد واسط به منظور افزایش دسترسی به خدمات سلامت در مناطق کم برخوردار» بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی گذاشته شده است.

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی گفت: هدف از کاهش DMFT در کودکان ۱۲ ساله به ۱.۴ دهان پوسیده دایمی در برنامه هفتم توسعه، تربیت نسلی عاری از پوسیدگی دندان است.

تشکیل ستاد دهان عاری از پوسیدگی

رکن بیان کرد: در این راستا ستاد دهان عاری از پوسیدگی متشکل از وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیما و امضا تفاهم‌نامه در سطح وزرا تشکیل شده است.

وی در خصوص برنامه «دهان بدون پوسیدگی و استقرار رفتار مناسب در ۱۸ سالگی» گفت: برای تحقق اهداف تعیین شده پیرامون دهان عاری از پوسیدکی در مقاطع سنی مختلف بیش از ۳۰ برنامه عملیاتی مطابق تجربیات ملی و جهانی و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی از طرف اداره کل سلامت دهان و دندان طراحی شده است.

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی با تاکید بر نقش اصلی و اساسی تکنسین‌های سلامت دهان در پیشگیری از پوسیدگی دندان ادامه داد: برای تحقق این برنامه بایستی از ظرفیت تکنسین‌های سلامت دهان بهره برد.

تحقق طرح دهان بدون پوسیدگی نیازمند ۷۲ هزار میلیارد ریال بودجه

این مسئول در وزارت بهداشت تاکید کرد: در طول چهار سال آینده برای تحقق اهداف فوق به ۷۲ هزار میلیارد ریال بودجه علاوه بر اعتبارات جاری مورد نیاز است.

رکن در خصوص پیوست‌های مالی لازم برای کاهش DMFT در کودکان ۱۲ ساله و اجرای برنامه دهان بدون پوسیدگی، افزود: ارایه خدمات «وارنیش فلوراید» برای دانش آموزان ابتدایی، آموزش گروهی مسواک تحت نظارت برای دانش‌آموزان ابتدایی، آموزش مفاهیم سلامت دهان و دندان و تغذیه مناسب در قالب کاربرگ‌های آموزشی برای دانش‌آموزان ابتدایی، ارایه خدمات فیشور سیلانت دندان‌های ۶ برای دانش آموزان ۶ تا هشت سال از جمله پیوست‌های مالی برای کاهش پوسیدگی دندانی است.

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی در خصوص کاهش پرداخت از جیب با تاکید بر اصلاح ساختار در دستیابی به پوشش همگانی خدمات سلامت دهان و دندان گفت: هم اینک سه هزار و ۴۱۱ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور دارای واحد دندانپزشکی هستند که این مراکز دارای چهار هزار و ۹۴ یونیت دندانپزشکی هستند.

دکتر رکن با بیان اینکه امسال ۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند، افزود: همچنین بر اساس مطالعه میدانی ۹۷۷ مرکز جامع خدمات سلامت در سال ۱۳۹۸ خالی از دندانپزشک هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۵ مرکز دندانپزشکی در بیمارستان‌های زیرپوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ادامه داد: در حال حاضر امکان فعال سازی ۸۷ مرکز غیرفعال در بیمارستان‌ها وجود دارد که باید در این راستا برنامه‌ریزی کرد.

کلینیک ویژه دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد نمونه کشوری است

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی عنوان کرد: هم اینک ۴۸ دانشکده دندانپزشکی در کشور دایر است که از این تعداد ۱۶ دانشکده دندانپزشکی دارای کلینیک ویژه فعال هستند.

دکتر رکن افزود: در بین ۱۶ کلینیک ویژه فعال در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور، کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نمونه انتخاب شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار و ۶۰۰ مرکز دندانپزشکی زیر پوشش معاونت بهداشت و درمان در سطح کشور وجود دارد که باید توسط دندانپزشکان مشمول طرح نیروی انسانی و سهمیه عدالت آموزشی به ارایه خدمات سلامت دهان بپردازند.

مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش در امور دندانپزشکی از تشکیل شورای هماهنگی ارتقای سلامت دهان و دندان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد و بیان کرد: این شورا متشکل از رییس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رییس شورا، رییس دانشکده دندانپزشکی و نماینده معاونت بهداشت دانشگاه به عنوان دبیر شورا است.

دکتر رکن گفت: همچنین نمایندگان معاونت‌های درمان و توسعه، دفتر حقوقی دانشگاه و نمایندگان نظام پزشکی و جامعه دندانپزشکی در شهر و استان برای اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی سلامت دهان و دندان فعالیت می‌کنند.