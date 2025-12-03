یک اخترفیزیکدان آمریکایی پیشنهاد استفاده از گانیمد، بزرگترین قمر مشتری را به عنوان بستری برای مطالعه اثرات ماده تاریک در فضا ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Physical Review D نتایج مطالعهای را منتشر کرد که نشان میدهد گانیمد میتواند برای جستوجوی ردپای ماده تاریک در فضا مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه نشان میدهد که برخورد تودههای کوچک ماده تاریک با سطح این قمر، "زخمهای" مشخصی را به جا گذاشته است که میتواند به هدفی برای ماموریتهای آینده ناسا تبدیل شود.
در این تحقیق آمده است:
"از نظر تئوری، تودههای ماده تاریک در محدودههای جرمی خاص میتوانند با سیارات و اجرام آسمانی برخورد کنند و ساختارهای سطحی ایجاد کنند که برای مدت طولانی باقی میمانند و دورههای زمینشناسی زیادی را در بر میگیرند. محاسبات نشان میدهد که گانیمد، بزرگترین قمر مشتری، به دلیل سطح بسیار قدیمی این قمر، ابزاری ایدهآل برای جستوجوی ردپای چنین برخوردهایی است."
این نتیجه توسط محقق ویلیام دروکو از دانشگاه مریلند، به عنوان بخشی از پروژهای با هدف یافتن جایگزینهای طبیعی برای آشکارسازهای مصنوعی فعلی برای ماده تاریک، که هنوز هیچ مدرک مستقیمی از وجود آن ثبت نکردهاند، به دست آمده است که تا حدودی به دلیل دانش محدود از خواص ذرات آن و توزیع ناهموار خوشههای آن در فضا است.
دروکو خاطرنشان کرد که تودههای بزرگی از ماده تاریک باید به صورت دورهای به سیارات و سایر اجرام آسمانی کوچک نزدیک شوند یا از آنها عبور کنند. از دیدگاه انسان، این بسیار نادر است. با این حال، چنین برخوردهایی طبق استانداردهای زمینشناسی و نجومی، با سرعت یک بار در هر ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ سال، به طور مکرر رخ میدهند و امکان شناسایی آثار آنها را بر روی سطح گانیمد و سایر اجرام آسمانی که ظاهر خود را برای میلیاردها سال حفظ کردهاند، فراهم میکنند.
منبع: TASS