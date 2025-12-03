یک اخترفیزیکدان آمریکایی پیشنهاد استفاده از گانیمد، بزرگترین قمر مشتری را به عنوان بستری برای مطالعه اثرات ماده تاریک در فضا ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Physical Review D نتایج مطالعه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد گانیمد می‌تواند برای جست‌وجوی ردپای ماده تاریک در فضا مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه نشان می‌دهد که برخورد توده‌های کوچک ماده تاریک با سطح این قمر، "زخم‌های" مشخصی را به جا گذاشته است که می‌تواند به هدفی برای ماموریت‌های آینده ناسا تبدیل شود.

در این تحقیق آمده است:

"از نظر تئوری، توده‌های ماده تاریک در محدوده‌های جرمی خاص می‌توانند با سیارات و اجرام آسمانی برخورد کنند و ساختار‌های سطحی ایجاد کنند که برای مدت طولانی باقی می‌مانند و دوره‌های زمین‌شناسی زیادی را در بر می‌گیرند. محاسبات نشان می‌دهد که گانیمد، بزرگترین قمر مشتری، به دلیل سطح بسیار قدیمی این قمر، ابزاری ایده‌آل برای جست‌وجوی ردپای چنین برخورد‌هایی است."

این نتیجه توسط محقق ویلیام دروکو از دانشگاه مریلند، به عنوان بخشی از پروژه‌ای با هدف یافتن جایگزین‌های طبیعی برای آشکارساز‌های مصنوعی فعلی برای ماده تاریک، که هنوز هیچ مدرک مستقیمی از وجود آن ثبت نکرده‌اند، به دست آمده است که تا حدودی به دلیل دانش محدود از خواص ذرات آن و توزیع ناهموار خوشه‌های آن در فضا است.

دروکو خاطرنشان کرد که توده‌های بزرگی از ماده تاریک باید به صورت دوره‌ای به سیارات و سایر اجرام آسمانی کوچک نزدیک شوند یا از آنها عبور کنند. از دیدگاه انسان، این بسیار نادر است. با این حال، چنین برخورد‌هایی طبق استاندارد‌های زمین‌شناسی و نجومی، با سرعت یک بار در هر ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ سال، به طور مکرر رخ می‌دهند و امکان شناسایی آثار آنها را بر روی سطح گانیمد و سایر اجرام آسمانی که ظاهر خود را برای میلیارد‌ها سال حفظ کرده‌اند، فراهم می‌کنند.

منبع: TASS

برچسب ها: مریخ ، فضا ، سیارات ، ماه
خبرهای مرتبط
کشف راز ۵۰ ساله در مورد چگونگی تقسیم مریخ
لو رفتن مرموزترین تصاویر از فضا
چطور می‌توان با منابع بومی مریخ و پرینت سه‌بعدی، برای فضانوردان زیستگاه ساخت؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
رونمايی سامسونگ از یک گوشی جدید با صفحه نمایش غول‌پیکر تاشو سه لایه
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
آخرین اخبار
پیشنهاد یک دانشمند برای استفاده از بزرگترین قمر مشتری جهت ردیابی برخورد‌های ماده تاریک
همفکری علمی برای حل بحران آب و انرژی در همایش ملی دانشگاه سبز
موارد تقلب در پودر و عصاره‌های زعفران افزایش یافته است
بعد از ۲۴ ساعت بی‌خوابی چه اتفاقی برای بدن می‌افتد؟
کشف ماده‌ شادی‌آور در نمونه‌های سیارک بنو!
توصیه وزیر بهداشت به گروه‌های پرخطر در روز‌های پایانی پاییز
عوارض جدی دیابت برای سلامتی
وزیر علوم: رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان حاضر می‌شود
۶۰ درصد ظرفیت نوبت‌دهی سرپایی موسسات پزشکی وابسته به دانشگاه‌ها آنلاین می‌شود
رونمايی سامسونگ از یک گوشی جدید با صفحه نمایش غول‌پیکر تاشو سه لایه
رشد ۳۱ درصدی طرح‌های منتخب جشنواره جوان خوارزمی
کمبود فیزیوتراپ در کشور/ ۴۰ درصد از دانش آموزان چاق هستند
کارنامه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ منتشر شد
آغاز مرحله اول فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
آنتی‌بیوتیک و دارو‌های گیاهی درمان آنفلوآنزا نیستند
«ماه سرد» به آسمان می‌آید
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه دانش‌آموزان اعلام شد
ایران با شتاب بی‌سابقه وارد دوره سالمندی می‌شود
آموزش معلمان باید با زبان نسل جدید هماهنگ شود
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان