قرعه‌کشی نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا، روز جمعه ۱۴ آذر در شهر واشنگتن آمریکا برگزار می‌شود که این رویداد مهم از شبکه سه سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه ۵ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر ساعت ۱۲ به وقت آمریکا (۲۱:۳۰ به وقت تهران) در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن برگزار می‌شود که این رویداد مهم ورزشی ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۳۰ از طریق برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده برای فوتبال دوستان پخش می‌شود.

بیست‌وسومین دوره‌ی جام جهانی فوتبال از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود و ۴۸ تیم در ۱۲ گروه بازی خواهند کرد.

طبق اعلام فیفا در اقدامی بی‌سابقه برای قرعه‌کشی نهایی جام جهانی، هواداران هر یک از ۱۶ شهر میزبان (دو شهر در کانادا، سه شهر در مکزیک و ۱۱ شهر در ایالات متحده) می‌توانند در یک قرعه‌کشی ویژه شرکت کنند تا شانس حضور رایگان در این رویداد منحصر‌به‌فرد، همراه با یک تجربه VIP را داشته باشند.

تعداد محدودی از بلیت‌ها به هر شهر میزبان اختصاص خواهد یافت و جزئیات روند قرعه‌کشی به‌زودی اعلام خواهد شد.

علاقمندان به ورزش فوتبال می‌توانند این برنامه را به صورت زنده از شبکه سه تماشا کنند.

