باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استاندار فارس در آیین تکریم مادران و همسران شهدا که در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد با تأکید بر ضرورت توجه جامعه به فضا‌های معنوی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند محیط‌هایی هستیم که انسان را از روزمرگی‌های فرساینده جدا کرده و به سرچشمه آرامش و هویت بازگرداند.

او با اشاره به جایگاه والای حضرت‌ام‌البنین (س) تصریح کرد: کمتر بانویی در تاریخ اسلام پس از حضرت زهرا (س) به مرتبه‌ای چنین درخشان از ایثار رسیده است؛ بانویی که چهار فرزند شهید تقدیم کرد و در اوج وفاداری و ولایت‌پذیری الگویی ماندگار برای تاریخ شد.

استاندار فارس ادامه داد: پیوند میان ایثار عاشورایی و مقاومت امروز در زندگی رزمندگان به‌وضوح دیده می‌شود؛ بسیاری از آنان در یادداشت‌های خود نوشته‌اند که با توسل به حضرت‌ام‌البنین (س) آرامش و قوت قلب یافته‌اند.

او گفت: عرفای بزرگ سال‌ها کوشیدند به مقام رضا برسند، اما بسیاری موفق نشدند؛ در حالی‌که مادران شهدا با چهار دهه صبر و رضایت به قضای الهی به این مقام دست یافته‌اند. امنیت امروز ایران ریشه در اخلاص مادران و همسران شهدا دارد و نفس آنان برکت جامعه است.

سردار ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس نیز با اشاره به وظیفه سنگین مسئولان در تکریم بازماندگان شهدا گفت: بسیاری از والدین شهدا امروز در قید حیات نیستند و تکریم مادران و همسران شهدا باید در اولویت قرار گیرد.

او تصریح کرد: مادران شهدا به مقام رضا و حتی مقام شفاعت رسیده‌اند؛ جایگاهی که کمتر عارف بزرگی توان دستیابی به آن را دارد.

سردار بیانی افزود: سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) یادآور ایثار زنانی است که در تربیت، تشویق و حمایت از نسل رزمندگان نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از تمامیت ارضی کشور ایفا کرده‌اند.

نصب بیش از ۳۰۰۰ تمثال شهدا در شیراز

محمدحسن اسدی شهردار شیراز نیز در این مراسم حضور خانواده‌های شهدا را سرمایه‌ای معنوی برای مدیریت شهری دانست و گفت: بیش از ۱۷۵ فرزند شهید در مجموعه شهرداری شیراز مشغول خدمت‌اند و برخی مسئولیت‌های مدیریتی مهمی برعهده دارند که نشان‌دهنده پیوستگی نسل ایثار با مدیریت امروز شهر است.

او افزود: در سال گذشته بیش از سه هزار تمثال شهدا در ورودی‌ها و بلوار‌های شیراز نصب شد، یادمان‌های قدیمی بازسازی گردید و نام شهدای گران‌قدر بر معابر شهر نقش بست.

اسدی تأکید کرد: مطالبه خانواده‌های شهدا ساختن ایرانی قوی است؛ ایرانی که در آن صداقت، خدمت و تلاش بی‌وقفه برای آرامش مردم اصل باشد. توجه مدیریت شهری به خانواده‌های شهدا یک رویکرد ثابت و ادامه‌دار است.