وزیر آموزش و پرورش مساله اصلی آموزش و پرورش را تغبیر و تحول در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی ذکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا کاظمی گفت: باید تغییر و تحول در برنامه و کتب درسی همه مسائل مرتبط با آموزش دانش آموزان مانند محتوا و نظام ارزشیابی، ساعتهای درسی، حوزه های یادگیری و غیره مورد به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این مساله مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، تصریح کرد: تغییر در فرآیند آموزشی کلاس اول ابتدایی در هشت مدرسه کشور به صورت آزمایشی از سال تحصیلی جاری آغاز شده و به تدریج در مدارس ابتدایی سراسر کشور اعمال می شود.

وی علت اصلی مسائل و مشکلات کشور در بخش های مختلف را ناشی از کم توجهی به نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: رفع تنگناهای این بخش و ارتقاء جایگاه آن نیازمند همدلی و هم افزایی مسوولان همه بخشها است.

کاظمی ادامه داد: برای رفع مسائل و مشکلات کشور باید آموزش و پرورش در اولویت همه بخشها قرار گیرد.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش در ۴۶ سال گذشته اولویت دولتهای مختلف نبوده است ولی برای نخستین بار این بخش اولویت دولت چهاردهم قرار گرفت و در نتیجه این توجه مشکلات این بخش و فرهنگیان در بخشهای مختلف کاهش یافت.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این وزارتخانه در کنار توجه به بهبود وضعیت معیشتی معلمان و توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی، ارتقاء‌ پوشش تحصیلی پیش دبستانی از ۴۵ درصد فعلی به حدود ۷۰ درصد را در دستور کار دارد.

کاظمی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی در این مقطع موجب افزایش کیفی آموزش مقاطع تحصیلی ۱۲ سال آینده می شود.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، کتب درسی
خبرهای مرتبط
تداوم آلودگی هوا و شیوع بیماری‌های تنفسی؛ مدارس خراسان رضوی چهارم آذر تعطیل شد
رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی:
پنج موسسه زبان مشهد تذکر کتبی گرفتند
مشاور وزیر بهداشت:
۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند
تغییر و تحول برنامه درسی اولویت این وزارتخانه است
آخرین اخبار
تغییر و تحول برنامه درسی اولویت این وزارتخانه است
۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند