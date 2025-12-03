وزیر آموزش و پرورش مساله اصلی آموزش و پرورش را تغبیر و تحول در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی ذکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا کاظمی گفت: باید تغییر و تحول در برنامه و کتب درسی همه مسائل مرتبط با آموزش دانش آموزان مانند محتوا و نظام ارزشیابی، ساعتهای درسی، حوزه های یادگیری و غیره مورد به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این مساله مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، تصریح کرد: تغییر در فرآیند آموزشی کلاس اول ابتدایی در هشت مدرسه کشور به صورت آزمایشی از سال تحصیلی جاری آغاز شده و به تدریج در مدارس ابتدایی سراسر کشور اعمال می شود.

وی علت اصلی مسائل و مشکلات کشور در بخش های مختلف را ناشی از کم توجهی به نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: رفع تنگناهای این بخش و ارتقاء جایگاه آن نیازمند همدلی و هم افزایی مسوولان همه بخشها است.

کاظمی ادامه داد: برای رفع مسائل و مشکلات کشور باید آموزش و پرورش در اولویت همه بخشها قرار گیرد.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش در ۴۶ سال گذشته اولویت دولتهای مختلف نبوده است ولی برای نخستین بار این بخش اولویت دولت چهاردهم قرار گرفت و در نتیجه این توجه مشکلات این بخش و فرهنگیان در بخشهای مختلف کاهش یافت.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این وزارتخانه در کنار توجه به بهبود وضعیت معیشتی معلمان و توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی، ارتقاء‌ پوشش تحصیلی پیش دبستانی از ۴۵ درصد فعلی به حدود ۷۰ درصد را در دستور کار دارد.

کاظمی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی در این مقطع موجب افزایش کیفی آموزش مقاطع تحصیلی ۱۲ سال آینده می شود.

منبع ایرنا