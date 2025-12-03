باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ب گفت: شیراز شهری است با پیشینه‌ای ریشه‌دار؛ شهری تاریخی، تمدنی و باستانی که امروز نیز قطب گردشگری، قطب پزشکی و یکی از اثرگذارترین کلان‌شهر‌های ایران محسوب می‌شود. حضور شما را در شیراز به فال نیک می‌گیریم؛ چراکه سازمان اکو می‌تواند نقشی بسیار پررنگ در آینده همکاری‌های شهری، فرهنگی و اقتصادی ایفا کند.

نایب‌رئیس مجمع شهرداران آسیایی با اشاره به اینکه فعالیت‌های اکو تاکنون بیشتر در حوزه دولت‌ها، کنفرانس‌ها و انجمن‌های رسمی بوده، افزود: اکنون زمان آن رسیده که مسیر تازه‌ای برای نقش‌آفرینی مدیریت شهری باز شود. سازمان اکو می‌تواند در دیپلماسی شهری، تعاملات فرهنگی، همکاری‌های اقتصادی و تشکیل شبکه‌های شهری نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

او با بیان جایگاه بین‌المللی شیراز در نقش‌آفرینی شبکه شهر‌های جهان گفت: شیراز شهر جهانی صنایع‌دستی است؛ دبیرخانه شهر جهانی صنایع‌دستی در شهرداری شیراز مستقر است، عضو هیئت‌مدیره شهر‌های تاریخی جهان، عضو هیئت‌مدیره متروپلیس و نایب‌رئیس انجمن شهر‌های آسیایی است. همچنین شیراز با چندین شهر اروپایی، کشور‌های همسایه و شهر‌های چین قرارداد خواهرخواندگی دارد.

اسدی به فعالیت‌های فرهنگی شهرداری شیراز در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشینه فرهنگی شیراز، از حافظ و سعدی تا میراث منحصر‌به‌فرد این شهر، رویداد‌های مختلفی از جمله نمایشگاه‌های عکس، صنایع‌دستی و برنامه‌های فرهنگی در کشور‌های پاکستان، هند، چین، مجارستان، تاجیکستان، کره و روسیه برگزار شده که بخشی از تعاملات خارجی مدیریت شهری شیراز است.

شهردار شیراز در ادامه به اقدامات و ملاقات‌های دیپلماتیک اخیر دبیرکل اکو با مقامات ارشد ایران اشاره کرد و افزود: دیدار شما با رئیس‌جمهور ایران و حضور گسترده‌تان در مجامع منطقه‌ای از جمله سفر به عربستان و دیدار با وزارت امور خارجه، نشان‌دهنده نقش فعال شما در گسترش همکاری‌های اقتصادی و شهری است.

او به‌عنوان شهردار یک شهر اثرگذار منطقه‌ای سپس از چالش‌های مشترک کلان‌شهر‌های منطقه سخن گفت: مدیریت شهری امروز با مسائلی، چون چالش‌های محیط‌زیستی، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، توسعه حمل‌ونقل عمومی، خطوط مترو، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، نظافت شهر و گسترش فضای سبز مواجه است. اینها نیازمند منابع و حمایت‌های مالی پایدار هستند.

پیشنهاد ایجاد انجمن شهر‌های عضو اکو

اسدی یکی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های مدیریت شهری شیراز را ایجاد انجمن شهر‌های عضو اکو عنوان کرد و گفت: تشکیل انجمنی از شهر‌های ۱۰ کشور عضو اکو می‌تواند ارتباطات شهری، برنامه‌های مشترک و همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهد.

شهردار کلان‌شهر شیراز تصریح کرد: برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها انتظار می‌رود سازمان اکو زمینه تامین مالی پروژه‌های مدیریت شهری را فراهم کند. این اقدام می‌تواند موتور محرک پروژه‌های عمرانی و شهری باشد. شهردار شیراز پیشنهاد کرد که سازوکاری برای تأمین مالی پروژه‌ها و ابرپروژه‌های شهری فراهم شود.

عضو هیئت‌مدیره متروپلیس همچنین با تأکید بر ارتباط مدیران شهری با سازمان اکو و برنامه‌ریزی مقدمات خواهرخواندگی شهر لاهور پاکستان و شهر شیراز تصریح کرد: ما از نگاه کشور دوست و برادر پاکستان قدردانی می‌کنیم و این کشور در جنگ ۱۲روزه حمایت خود را از ایران اعلام کرد که این موضوع قابل تقدیر است.

اسد مجیدخان، دبیرکل اکو، در ادامه این دیدار با تشریح دیدگاه‌های خود درباره جایگاه شیراز و با ابراز علاقه شخصی نسبت به سفر به شیراز و ارتباط با مسئولان شهری گفت: شیراز برای من شهری آشنا و دوست‌داشتنی است. ریشه‌های فرهنگی و خانوادگی بسیاری از مردم لاهور به این شهر بازمی‌گردد. به همین دلیل از روند خواهرخواندگی شیراز و لاهور به‌شدت استقبال می‌کنم و معتقدم این رابطه می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تری شود.

او با اشاره به غنای فرهنگی و میراث جهانی شیراز ادامه داد: شیراز دارای فرهنگی غنی و میراثی ارزشمند است. چهار اثر ثبت‌شده یونسکو در فارس وجود دارد و اکنون که فرصت حضور در این شهر را دارم و می‌توانم به آرامگاه حافظ و سعدی بروم، احساس بسیار خاصی دارم.

تغییر رویکرد اکو؛ از انحصار دولت‌ها به مشارکت شهر‌ها

دبیرکل اکو با تأکید بر هم‌سویی با دیدگاه شهردار شیراز گفت: اولویت من نیز این است که اکو را از انحصار دولت‌ها خارج کنیم و استان‌ها، شهر‌های مرزی و مدیریت‌های شهری را وارد میدان کنیم. شبکه همکاری باید میان شهر‌ها گسترش یابد.

او با اشاره به تجربه زندگی در شهر‌های بزرگ دنیا از جمله توکیو و واشنگتن افزود: حدود یک سال است که در ایران حضور دارم و واقعاً تحت‌تأثیر عملکرد مدیریت شهری در کلان‌شهر‌های ایران قرار گرفته‌ام. نظافت شهر و مدیریت امور شهری در تهران و شیراز استاندارد‌هایی دارد که در برخی مناطق حتی از نیویورک نیز بالاتر است.

اسد مجید خان تأکید کرد: اطلاعات کافی درباره این موفقیت‌ها در سطح بین‌الملل وجود ندارد. بسیاری از مردم از دستاورد‌های مدیران شهری در ایران بی‌خبرند. همین خلأ اطلاعاتی موجب می‌شود که نقش شهر‌ها در همکاری‌های منطقه‌ای کمتر دیده شود.

برگزاری رویداد «شهر‌های اکو» با حضور فعال شهرداری شیراز

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌ِرو اعلام کرد: با مجموعه‌های مختلف در تهران صحبت کرده‌ایم تا رویداد «شهر‌های اکو» را برگزار کنیم. هرچند تا امروز به دلیل کمبود زمان محقق نشده، اما اصرار من این است که این رویداد با حضور فعال شهر‌هایی مانند شیراز برگزار شود.

اسد مجید خان افزود: مشخصاتی که از شیراز دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد این شهر ظرفیت بالایی برای گسترش خواهرخواندگی دارد. لاهور پاکستان یکی از شهر‌هایی است که می‌تواند به این فهرست اضافه شود.

جای خالی شیراز در فهرست پایتخت‌های گردشگری اکو

او با اشاره به انتخاب شهرهایی، چون ازمیر در ترکیه و اوکتائو در قزاقستان به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو گفت: تعجب می‌کنم چرا شهری مانند شیراز در این فهرست نیست. لازم است وزارت امور خارجه ایران این موضوع را پیگیری کند.

دبیرکل اکو افزود: تا جایی که اطلاع دارم، ایران و وزارت خارجه تمایل دارند بخشی از نشست‌های دوره‌ای شورای نمایندگان دائمی اکو در شیراز برگزار شود. این اتفاق می‌تواند فرصت بسیار مهمی برای معرفی ظرفیت‌های شیراز باشد.

اسد مجیدخان با اشاره به قدمت این سازمان گفت: آنچه امروز به نام اکو می‌شناسیم، ادامه سازمانی است که در سال ۱۹۶۴ با عنوان RCD تشکیل شد؛ یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های همکاری منطقه‌ای در آسیا و جهان. با این وجود هنوز بسیاری از مردم حتی در پاکستان آن را نمی‌شناسند.

او اعلام کرد: چشم‌انداز ۱۰ساله قبلی اکو در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و ما در حال تدوین چشم‌انداز جدید هستیم. اولویت من این است که جوانان، جامعه دانشگاهی، شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی نقش اساسی در برنامه آینده داشته باشند. این چشم‌انداز باید ارتباط اکو را با مردم بیش از گذشته تقویت کند.

دبیرکل اکو با اشاره به دستاورد‌های دوره اخیر اکو افزود: در یک سال گذشته اقدامات مهمی انجام شده؛ از جمله برگزاری نشست وزرای تجارت پس از ۱۴ سال و نشست وزرای کشور پس از ۱۵ سال؛ رویداد‌هایی که نشان‌دهنده فعال شدن دوباره همکاری‌های منطقه‌ای است.

ارتباط ایران و پاکستان از طریق ابتکار‌های شهری

او ضمن قدردانی از روابط دیرینه ایران و پاکستان افزود: پاکستان همیشه ایران را کشور دوست و برادر می‌داند. این روابط باید با ابتکار‌های شهری و فرهنگی تقویت شود.

اسد مجیدخان در پایان ضمن استقبال از سفر و ارتباط مسئولان شهرداری شیراز با اکو اظهار کرد: یکی از اهداف من این است که نهاد‌های مالی بین‌المللی را با بانک توسعه و تجارت اکو مرتبط کنم تا پروژه‌های مشترک در شهر‌های مختلف اجرایی شود. از سفر به شیراز، دیدار با مسئولان و همچنین ارتباط مستقیم و دوستانه با مدیران شهری ایران استقبال می‌کنم. امیدوارم در دیدار‌های آینده بتوانیم برنامه‌های مشترک بیشتری را عملیاتی کنیم.

سفر دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به شیراز و دیدار او با محمدحسن اسدی، شهردار این کلان‌شهر، نقطه عطفی در مسیر تقویت دیپلماسی شهری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه شیراز به شمار می‌آید. این گفت‌و‌گو‌ها که با محوریت گسترش ارتباطات اقتصادی، فعال‌سازی مسیر‌های گردشگری منطقه‌ای، معرفی جاذبه‌های فرهنگی شیراز و امکان سنجی جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد، زمینه‌ساز جهشی تازه در همکاری‌های فرامرزی خواهد بود.

این دیدار نه‌تنها جایگاه شیراز را به‌عنوان شهر پیشرو در تاریخ، فرهنگ و گردشگری ایران در سطح منطقه پررنگ‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر جدیدی را برای تبدیل شیراز به مقصد نشست‌ها، رویداد‌ها و ابتکار‌های مشترک کشور‌های عضو اکو بگشاید.

ماحصل این گفت‌و‌گو، آغاز مرحله‌ای نو از تعاملات اقتصادی و گردشگری است؛ مرحله‌ای که می‌تواند به رونق بازار گردشگران منطقه، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی و فناوری شیراز و همچنین همکاری در مدیریت شهری و تبادل تجربیات منجر شود. بر اساس توافقات اولیه، قرار است چند پروژه مشترک در حوزه گردشگری، رویداد‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شیراز در چارچوب همکاری‌های اکو دنبال شود؛ اقدامی که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌ها و محرک یک توسعه پایدار در ابعاد شهری، فرهنگی و اقتصادی باشد.

در جریان سفر اسد مجیدخان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، به شیراز، محمدحسن اسدی شهردار کلان‌شهر شیراز طی دیداری رسمی به تشریح ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و مدیریتی شیراز پرداخت و نقش اکو را در تقویت همکاری‌های شهری و منطقه‌ای بسیار مؤثر دانست.

منبع: شهرداری شیراز