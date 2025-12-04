فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۲۳۰ گرم تریاک از معده مسافر اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران یگان امداد شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر اتوبوس متوجه شدند که متهم اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

سرهنگ فولادی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۸ بسته حاوی ۲۳۰ گرم تریاک از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات عنوان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.