باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کشاورزان شهرستان زیرکوه این روز‌ها مشغول برداشت ذرت علوفه‌ای هستند که نقشی مهم در تأمین خوراک دام‌ها دارد.

کشت ذرت علوفه‌ای در این شهرستان با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و همچنین با اصلاح بذر صورت می‌گیرد.

یکی از کشاورزان ذرت کار شهرستان زیرکوه گفت: تا پیش از این در استان گلستان کشت ذرت را انجام می‌دادیم، اما حالا توانسته‌ایم در منطقه‌ای کویری نیز مثل خراسان جنوبی کشت ذرت علوفه‌ای انجام دهیم.

او با اشاره به اینکه امسال مرغوبیت محصول بهتر از سال گذشته است، افزود: از هر هکتار سطح زیرکشت، ۵۰ تن محصول برداشت می‌شود.

این کشاورز در خصوص مقصد محصولات نیز بیان کرد: شرکت‌های عشایری استان و مجتمع‌های دامداری در شهرستان‌های قاینات و فردوس از مقاصد این محصول هستند.

رستمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: امسال افزایش ۱۰۰ هکتاری را در سطح زیرکشت محصول ذرت علوفه‌ای شاهد هستیم.

او افزود: سطح زیرکشت این محصول در شهرستان ۲۲۰ هکتار است که پیش بینی می‌شود امسال ۸ هزار و ۸۰۰ تن محصول از این اراضی برداشت شود.

رستمی عنوان کرد: ذرت علوفه‌ای به دلیل بازدهی بالا و ارزش تغذیه‌ای فراوان، در میان دامداران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که به تأمین خوراک دام کمک می‌کند.