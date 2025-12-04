باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - یکی از کشاورزان شهرستان خوسف امسال موفق شده برای اولین بار در این شهرستان، محصول سیب زمینی را به عمل آورد.

تولید این محصول علاوه بر مصرف خوراکی، در تأمین بذر نیز نقش دارد.

قنبرشکوه کشاورز خوسفی گفت: امسال برای اولین بار در بخش ماژان شهرستان خوسف ۴ هکتار از اراضی کشاورزی را به کشت سیب زمینی اختصاص داده‌ام.

او افزود: رقم کشت شده در این اراضی کنستانس است که کم آب بر بوده و حدود ۸۰ روز بعد از کشت برداشت می‌شود.

قنبرشکوه اظهار کرد: در نظر دارم سال آینده سطح زیرکشت را با افزایش ۵ برابری به ۲۰ هکتار برسانم.

خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: ارقام سیب زمینی به ۳ دسته دیررس، نیمه زودرس و زودرس تقسیم می‌شود که نوع کشت شده در اراضی این شهرستان از نوع نیمه زودرس است.

او گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷۰ تن محصول در این شهرستان برداشت شود.