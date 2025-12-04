باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اظهار کرد: «مجموعه بهداشت و درمان لرستان با وجود محدودیت‌ها، آمادگی کامل برای مقابله با موج جدید بیماری آنفولانزا را دارد.

وی با اشاره به تقویت توان تخصصی شبکه بهداشتی استان افزود: «تنها در هفته گذشته، ۸۳ پزشک متخصص جدید به تیم درمانی لرستان اضافه شده‌اند که این اقدام می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی سریع‌تر به بیماران ایفا کند.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود، مدارس را از مهم‌ترین کانون‌های شیوع بیماری خواند و گفت: «مدارس به دلیل حضور پرتعداد دانش‌آموزان و تماس‌های مکرر، یکی از جوامع هدف اصلی در انتشار آنفولانزا هستند. متأسفانه میزان ابتلا در این محیط‌ها بالاتر از سایر مکان‌ها گزارش شده است.»

دکتر امیری با ابراز نگرانی از روند صعودی ابتلا در استان بیان کرد: «در روز‌های اخیر، نمونه‌گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که از میان ۹۹۲ نمونه، ۲۸۲ مورد مثبت بوده که این آمار، افزایش قابل‌توجهی را نسبت به هفته‌های گذشته نشان می‌دهد.»

وی همچنین درباره نوع ویروس در گردش توضیح داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود یک‌سوم موارد ابتلا مربوط به آنفولانزا بوده که اغلب آنها از نوع A هستند. این نوع از ویروس به دلیل ساختار ژنتیکی تغییرپذیر، به سرعت دچار جهش می‌شود و همین موضوع کنترل و پیشگیری از آن را دشوارتر می‌کند.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی، پرهیز از حضور در اماکن شلوغ، توجه والدین به علائم بیماری در کودکان و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: «همکاری مردم در این شرایط، مهم‌ترین عامل برای عبور از این موج بیماری است.»