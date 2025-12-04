باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، با اشاره به اهمیت تجهیز نیروهای مردمی و فعالان محیط زیست گفت: «تجهیز و تقویت ساختار اطفای حریق از اولویتهای راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل لرستان است. با توجه به تأثیر تغییرات اقلیمی، افزایش دمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، خطر بروز آتشسوزی در زیستگاههای طبیعی بهویژه در مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست لرستان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تجهیز سمنها و فعالان محیط زیست به ابزارهای نوین اطفای حریق و ارتقای سطح آموزش آنان اقدامی ضروری در راستای صیانت از جنگلها، مراتع و گونههای ارزشمند حیاتوحش بهشمار میرود.»
وی با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی و پیشگیرانه در مدیریت حریقها افزود: «توسعه شبکه اطفای حریق، آموزش تخصصی نیروهای مردمی و محیطبانان، و استفاده از فناوریهای نوین در پایش و هشدار سریع، از ارکان اصلی برنامههای حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست است. این اقدامات نهتنها توان عملیاتی نیروهای مردمی و محیطبانان را ارتقا میدهد، بلکه موجب افزایش سرعت واکنش در برابر بحرانها و کاهش خسارات احتمالی خواهد شد.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به شرایط خاص این استان گفت: «لرستان بهدلیل وسعت جنگلها و شرایط توپوگرافی ویژه، یکی از مناطق حساس کشور در زمینه خطر آتشسوزی محسوب میشود. اجرای این برنامه و توزیع تجهیزات جدید، گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای حفاظتی و توان عملیاتی سمنها و فعالان محیط زیست و نیروهای محیطبان استان خواهد بود. این اقدام، همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد را افزایش داده و زمینهساز مدیریت کارآمدتر بحرانهای زیستمحیطی خواهد شد.»
فرمانپور در ادامه خاطرنشان کرد: «اداره کل محیط زیست لرستان قصد دارد طی مراسمی با حضور فعالان و دغدغهمندان محیط زیست، اقلام و تجهیزات جدید را به سمنها و فعالان حوزه اطفای حریق توزیع کند. این مراسم فرصتی خواهد بود برای تجلیل از تلاشهای نیروهای مردمی و محیطبانان که در خط مقدم حفاظت از جنگلها و مراتع استان قرار دارند.»
وی همچنین با اشاره به نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش خطرات آتشسوزی گفت: «صرفاً تجهیز نیروها کافی نیست؛ ما نیازمند ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از آتشسوزی هستیم. آموزش تخصصی نیروهای مردمی، دهیاران و محیطبانان، همراه با فرهنگسازی در جوامع محلی، میتواند نقش بسزایی در کاهش وقوع حریقها ایفا کند. مشارکت مردم و نهادهای مدنی در این مسیر، ضامن موفقیت برنامههای حفاظتی خواهد بود.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در پایان تأکید کرد: «حفاظت از جنگلها و مراتع، وظیفهای ملی و مسئولیتی مشترک است. با همکاری سمنها، فعالان محیط زیست، دهیاران و نیروهای محیطبان، میتوانیم شبکهای قدرتمند و کارآمد برای مقابله با آتشسوزیها ایجاد کنیم. این اقدام نهتنها به حفظ منابع طبیعی و گونههای ارزشمند حیاتوحش کمک میکند، بلکه آیندهای پایدارتر برای نسلهای بعدی رقم خواهد زد.»
منبع: محیط زیست لرستان