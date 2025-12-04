شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی کوئیک یکی از خودرو‌های پرطرفدار شرکت سایپا است؛ این خودرو یکی از خودرو‌های محبوب و پرطرفدار تولید شده توسط شرکت سایپا است که به دلیل طراحی مدرن، قیمت مناسب و امکانات قابل قبول، توجه بسیاری از خریداران را به خود جلب کرده است.
اما به گفته شهروندخبرنگار مدتی است تحویل این خودرو به تاخیر افتاده و مشتریان را در صف انتظار گذاشته است.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام لطفا پیگیری کنید چرا شرکت سایپا از سال قبل تا الان ماشین تحویل نمی‌دهد. بنده از دی ماه سال گذشته خودروی کوئیک ثبت نام کردم و قرار بود شهریور ماه امسال به من تحویل دهند؛ اما هیچ فاکتوری به من ندادند. بخدا ما الان یکسال پول دادیم و بدون ماشین هستم. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، مشکلات مردم ، شرکت خودروساز
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
نارضایتی مشتریان سایپا از دیر کرد تحویل خودروی اطلس G
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Behzad
۱۰:۳۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
با سلام و خسته نباشید به کلیه عوامل باشگاه لطفاً در خصوص شرکت فردا موتور نیز تحقیق و مطلب بنویسید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
سایپا تولید نداره فقط همیشه ثبت نام میکنه پول میگیره الان شش ماه بعد از تکمیل وجه هنوز فاکتور هم نکردن و فقط آماده تخصیص هستش فقط خدا می دونه کی فاکتور می کنن و تحویل میدن
۰
۰
پاسخ دادن
هدررفت آب اهالی شهرک شهیدکشوری ایلام را به دردسر انداخت
گزارش تصویری از برگزاری فینال مسابقات لیگ فوتسال صالح‌آباد
سغیدشهر در سالروز شهادت حضرت‌ام البنین (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
گوشه‌هایی از صف آرایی هریسی‌ها در نماز جمعه + عکس
آخرین اخبار
گوشه‌هایی از صف آرایی هریسی‌ها در نماز جمعه + عکس
سغیدشهر در سالروز شهادت حضرت‌ام البنین (س) رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
گزارش تصویری از برگزاری فینال مسابقات لیگ فوتسال صالح‌آباد
هدررفت آب اهالی شهرک شهیدکشوری ایلام را به دردسر انداخت
لغو پیش دفاع متمرکز درخواست دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد شد
درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان برای افزایش سن در این دانشگاه