شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی کوئیک یکی از خودرو‌های پرطرفدار شرکت سایپا است؛ این خودرو یکی از خودرو‌های محبوب و پرطرفدار تولید شده توسط شرکت سایپا است که به دلیل طراحی مدرن، قیمت مناسب و امکانات قابل قبول، توجه بسیاری از خریداران را به خود جلب کرده است.

اما به گفته شهروندخبرنگار مدتی است تحویل این خودرو به تاخیر افتاده و مشتریان را در صف انتظار گذاشته است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا پیگیری کنید چرا شرکت سایپا از سال قبل تا الان ماشین تحویل نمی‌دهد. بنده از دی ماه سال گذشته خودروی کوئیک ثبت نام کردم و قرار بود شهریور ماه امسال به من تحویل دهند؛ اما هیچ فاکتوری به من ندادند. بخدا ما الان یکسال پول دادیم و بدون ماشین هستم. لطفا پیگیری کنید.

